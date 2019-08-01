Минздрав отсудил у «Селфа» крупную сумму за испорченные в «ДАРе» лекарства

Застройщик в 2014 году поставил оборудование для перинатального центра. Один из фармацевтических холодильников вышел из строя: в нем повысилась температура и испортились лекарства. Минздрав требовал с «Селфа» возмещение убытков на 2 134 570 рублей.
Министерство утверждало, что компания поставила оборудование с дефектом, который невозможно было выявить в ходе его приемки при визуальном осмотре, а также оборудование смонтировали, не обеспечив достаточный приток воздуха и так далее.
В заключении специалиста указано, если бы персонал повернул ключ в положение аварийной сигнализации на холодильнике, то порчи регентов удалось бы избежать.
В итоге суд решил, что причинению ущерба способствовали в равной мере как действия ответчика выразившиеся в установке неисправного оборудования, так и действия истца выразившееся в эксплуатации оборудования с отключенной системой оповещения. Поэтому размер ущерба сократили вдвое.
Напомним, весной 2017 года года Росздравнадзор провел в «ДАРе» проверку, которая вскрыла массу нарушений. Основная их часть касалась открытия и работы перинатального центра без необходимых помещений и оборудования.
Медучреждение открылось в конце декабря 2016 года.