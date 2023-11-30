30 ноября
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

Мышь по-хозяйски погрызла сушеную рыбу в витрине киоска. Видео

Накануне вечером житель Бердска направился к киоску в центре города.

Мышь.
Мышь.
unsplash.com

Мужчина увидел в витрине торговой точки, как мышь лакомится сушеной рыбой, пишет berdsk-online.ru. Грызун никак не реагировал на подошедшего человека. Продавца в киоске не было. Видимо, поэтому мышь вела себя так по-хозяйски.

Заболевания

Между тем в перечне передаваемых грызунами заболеваний, согласно данным Роспотребнадзора, — чума, туляремия, паратифы А и В, брюшной тиф, острые гастроэнтериты, ящур, лептоспироз, геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, бешенство, гельминтозы (трихинеллез, аскаридоз), холера, дизентерия, туберкулез, псевдотуберкулез, ботулизм, бруцеллез и многие другие.

Возбудители инфекций выделяются вместе с экскрементами, которыми грызуны загрязняют продукты.

Ранее на полках новосибирского супермаркета обнаружили упитанных крыс. Они ели колбасу. Также крыса пробралась в дом к барнаульцу через унитаз.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость