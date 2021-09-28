«Простые и красивые»: Мишустин поздравил жителей Алтайского края с днем рождения региона

Председатель правительства России Михаил Мишустин не обошел вниманием 84-летие Алтайского края. Через Instagram он направил поздравления губернатору Виктору Томенко и всем жителям

«Алтайский край — очень интересный и красивый регион, в котором живут такие же интересные, простые и красивые люди. Эта земля подарила миру много великих людей, которые впоследствии и сделали историю нашей большой, великой страны», — цитирует главу кабмина аккаунт правительства.

От всей души Мишустин поздравил главу региона Виктора Томенко и жителей, пожелал «так же уверенно идти в будущее, сплоченно, как одна семья, преодолевая все трудности и преграды».

Ранее и губернатор адресовал жителям края поздравление от себя.

28 сентября 1937 года считается днем образования Алтайского края (и Новосибирской области).

К слову, Михаил Мишустин посетил Барнаул с рабочим визитом 2 марта. Он побывал в школе № 53, где попробовал горячее питание, в частности, суп из сайры, а также побывал на предприятиях, провел совещания и потом двинулся в Республику Алтай.