Мишустин решил поддержать киноиндустрию

Правительство РФ приняло решение выделить 4,2 млрд рублей для поддержки отечественной киноиндустрии. Эти деньги получат около 500 организаций, сообщает «Профи Синема». Постановление в ближайшие дни подпишет председатель правительства Михаил Мишустин.

Деньги будут предоставлены киносетям и киностудиям в качестве компенсации убытков, понесенных из-за пандемии коронавируса.

Распределять деньги между пострадавшими будет Фонд кино. На получение субсидий смогут претендовать продюсеры, выпустившие свои фильмы в прокат с июля 2020 по март 2021 года.

В министерстве культуры подчеркнули, что «выделенные средства позволят компенсировать часть долговых обязательств, накопленных в связи с приостановкой деятельности организаций, а также часть недополученных доходов на фоне падения объема национального рынка кинопроката и снижения посещаемости кинотеатров в связи с введенными ограничениями».