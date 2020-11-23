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23 ноября
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Жизнь

Мишустин решил поддержать киноиндустрию

Правительство РФ приняло решение выделить 4,2 млрд рублей для поддержки отечественной киноиндустрии. Эти деньги получат около 500 организаций, сообщает «Профи Синема». Постановление в ближайшие дни подпишет председатель правительства Михаил Мишустин.

Кинозал.
Кинозал.
СС0

Деньги будут предоставлены киносетям и киностудиям в качестве компенсации убытков, понесенных из-за пандемии коронавируса.

Распределять деньги между пострадавшими будет Фонд кино. На получение субсидий смогут претендовать продюсеры, выпустившие свои фильмы в прокат с июля 2020 по март 2021 года.

В министерстве культуры подчеркнули, что «выделенные средства позволят компенсировать часть долговых обязательств, накопленных в связи с приостановкой деятельности организаций, а также часть недополученных доходов на фоне падения объема национального рынка кинопроката и снижения посещаемости кинотеатров в связи с введенными ограничениями».

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