Мишустин решил поддержать киноиндустрию

Деньги будут предоставлены киносетям и киностудиям в качестве компенсации убытков, понесенных из-за пандемии коронавируса.
Распределять деньги между пострадавшими будет Фонд кино. На получение субсидий смогут претендовать продюсеры, выпустившие свои фильмы в прокат с июля 2020 по март 2021 года.
В министерстве культуры подчеркнули, что «выделенные средства позволят компенсировать часть долговых обязательств, накопленных в связи с приостановкой деятельности организаций, а также часть недополученных доходов на фоне падения объема национального рынка кинопроката и снижения посещаемости кинотеатров в связи с введенными ограничениями».