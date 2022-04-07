Мишустин вспомнил поездку в Барнаул во время отчета перед депутатами Госдумы

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом по работе кабмина за 2021 год, рассказал про поездку в Алтайский край, сообщает региональное правительство.

Напомним, Мишустин посетил Барнаул в марте 2021 года. В частности, он осмотрел школу, где его накормили супом из сайры.

«Во время поездки в Барнаул обсуждали с учителями проблему доступного интернета в школах», — заявил премьер перед депутатами ГД.

После этого в России завершили подключение к сети всех общеобразовательных учреждений.

Мишустин подчеркнул, что сейчас в стране широкополосный интернет есть во всех больницах, поликлиниках, ФАПах, колледжах и вузах.

«Это более 75 тыс. социально значимых учреждений. Появилась и точка связи в 14 тыс. небольших населенных пунктах, где живут от 100 до 500 человек. Возможность пользоваться интернетом сегодня должна быть у каждого независимо от того, где он проживает», — указал глава кабмина.

Ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал, о чем попросил Мишустина во время его визита в Барнаул.