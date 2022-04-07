7 апреля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Мишустин вспомнил поездку в Барнаул во время отчета перед депутатами Госдумы

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом по работе кабмина за 2021 год, рассказал про поездку в Алтайский край, сообщает региональное правительство.

Михаил Мишустин.
Михаил Мишустин.
government.ru

Напомним, Мишустин посетил Барнаул в марте 2021 года. В частности, он осмотрел школу, где его накормили супом из сайры.

«Во время поездки в Барнаул обсуждали с учителями проблему доступного интернета в школах», — заявил премьер перед депутатами ГД.

После этого в России завершили подключение к сети всех общеобразовательных учреждений.

Мишустин подчеркнул, что сейчас в стране широкополосный интернет есть во всех больницах, поликлиниках, ФАПах, колледжах и вузах.

«Это более 75 тыс. социально значимых учреждений. Появилась и точка связи в 14 тыс. небольших населенных пунктах, где живут от 100 до 500 человек. Возможность пользоваться интернетом сегодня должна быть у каждого независимо от того, где он проживает», — указал глава кабмина.

Ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал, о чем попросил Мишустина во время его визита в Барнаул.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость