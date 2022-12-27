27 декабря
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Жизнь

Мистический швейцарский балет «Щелкунчик» покажут барнаульцам

В Барнауле в кинотеатре «Галактика» 31 декабря традиционно покажут спектакль «Щелкунчик». В этом году — мистический балет швейцарской оперы Opernhaus Zurich под бессмертную музыку Чайковского.

Балет "Щелкунчик и мышиный король"
Балет "Щелкунчик и мышиный король"
kino-mir.ru

Балет поставил хореограф Кристиан Шпук, отказавшийся от привычного пересказа знаменитой сказки Гофмана Александром Дюма, а обратившийся непосредственно к первоисточнику.

Например, он вернул в список действующих лиц Принцессу Пирлипат, которая превращается в орехового монстра.

«Спектакль крестного Дроссельмейера, благодаря таланту художника-постановщика Руфуса Дидвишуса превращается в старинный театр-кабаре, где и оживают персонажи балета, а хореография Кристиана Шпука обыгрывает богатство персонажей нарративного мира Гофмана, их абсурдность и свойственный им юмор, и в то же время заглядывает в бездны романтизма», — говорится в анонсе.

Начало показа в 12:00. Цена билета — 450−550 рублей.

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