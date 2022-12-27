Мистический швейцарский балет «Щелкунчик» покажут барнаульцам

Балет поставил хореограф Кристиан Шпук, отказавшийся от привычного пересказа знаменитой сказки Гофмана Александром Дюма, а обратившийся непосредственно к первоисточнику.
Например, он вернул в список действующих лиц Принцессу Пирлипат, которая превращается в орехового монстра.
«Спектакль крестного Дроссельмейера, благодаря таланту художника-постановщика Руфуса Дидвишуса превращается в старинный театр-кабаре, где и оживают персонажи балета, а хореография Кристиана Шпука обыгрывает богатство персонажей нарративного мира Гофмана, их абсурдность и свойственный им юмор, и в то же время заглядывает в бездны романтизма», — говорится в анонсе.
Начало показа в 12:00. Цена билета — 450−550 рублей.
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