Митинг ко Дню пограничника прошел в Барнауле

28 мая в Барнауле прошел митинг ко Дню пограничника с участием первых лиц Алтайского края, передает пресс-центр регионального правительства.

Участники возложили цветы к Мемориалу Славы на пл. Победы. Губернатор Виктор Томенко, обращаясь к сотрудникам пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю и ветеранам службы, отметил, что современные пограничники хранят память о предшественниках и достойно выполняют все задачи.

«Сегодня пограничники точно так же стоят на страже нашей Родины, выполняют важнейшие задачи: ставят заслон международному терроризму, преступности, наркобизнесу, незаконной миграции. Пограничные войска с честью выполняют свои задачи: укрепляют техническое, инфраструктурное обеспечение границы, кадровые возможности», — подчеркнул Томенко.

Около пяти тысяч жителей Алтайского края в разные годы проходили службу в погранвойсках. В годы Великой Отечественной войны 13 уроженцев региона удостоены звания Героя Советского Союза.

Поздравление президента

С поздравительной речью к военнослужащим, ветеранам и гражданскому персоналу в честь их профессионального праздника обратился президент России Владимир Путин.

В условиях беспрецедентного давления на Россию извне и наращивания военных сил НАТО у границ страны выполнение задач пограничной службы становится особенно значимой миссией, приводит слова главы государства «Звезда».

И сейчас личный состав мужественно справляется с провокациями и попытками диверсий на рубежах РФ, подчеркнул президент.