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Жизнь

Митинг за Навального сорвал демонтаж елки и «фаллического катка» в Новосибирске

Акция протеста 31 января помешала демонтажу новогодней елки и катка в центре Новосибирска, сообщает «НДН.инфо».

В Барнауле разбирают главную новогоднюю елку и снежный городок.
В Барнауле разбирают главную новогоднюю елку и снежный городок.
Анна Зайкова/altapress.ru.

Власти планировали 31 января убрать новогоднюю елку, однако в этот день силовики окружили главную площадь Новосибирска.

«Рабочие не смогли подобраться к главной городской елке из-за того, что площадь Ленина была оцеплена росгвардейцами и полицией», — отмечает издание.

В итоге власти перенесли на 1 февраля демонтаж елки и знаменитого на всю Россию катка, который сверху выглядит как «фаллический символ».

Напомним, новосибирские чиновники второй год подряд заливают каток, против которого протестуют некоторые местные жители. Им не нравится внешний вид места для отдыха.

Накануне телеведущий Иван Ургант спросил у горожан, почему площадь, по которой гуляют мамы с колясками, летом не вызывает интереса, но только заливают водой, сразу всех это волнует.

По данным издания, 31 января полиция задержала около 150 новосибирцев, пришедших на несогласованную акцию в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Кстати, Барнаул попал в ТОП городов России по числу задержанных на акции протеста 31 января.

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