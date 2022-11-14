Мобилизованные россияне получат выплаты за декабрь досрочно

По ее словам, денежные средства поступят на счета мобилизованных до 25 декабря.
Напомним, что материальная помощь выплачивается с 10 по 20 число следующего месяца.
Ранее мобилизованный муж героини altapress.ru вернулся домой.
Мобилизованные россияне в декабре получат выплаты досрочно, заявила замминистр минобороны РФ Татьяна Шевцова, сообщает ТАСС.
По ее словам, денежные средства поступят на счета мобилизованных до 25 декабря.
Напомним, что материальная помощь выплачивается с 10 по 20 число следующего месяца.
Ранее мобилизованный муж героини altapress.ru вернулся домой.
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