14 ноября
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Жизнь

Мобилизованные россияне получат выплаты за декабрь досрочно

Мобилизованные россияне в декабре получат выплаты досрочно, заявила замминистр минобороны РФ Татьяна Шевцова, сообщает ТАСС.

Армия РФ, вооруженные силы РФ.
Армия РФ, вооруженные силы РФ.
Министерство обороны РФ.

По ее словам, денежные средства поступят на счета мобилизованных до 25 декабря.

Напомним, что материальная помощь выплачивается с 10 по 20 число следующего месяца.

Ранее мобилизованный муж героини altapress.ru вернулся домой.

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