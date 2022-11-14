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Жизнь

Папа едет домой. Мобилизованный муж героини материала altapress.ru возвращается к семье

В конце октября 2022 года мы рассказывали историю жительницы Барнаула Дарьи Криворучко. У женщины четверо детей, самой младшей — два месяца. При этом муж, единственный кормилец большой семьи, попал под частичную мобилизацию.

Семья Криворучко.
Семья Криворучко.
Предоставлено altapress.ru.

Дарья Криворучко сообщила нам, что ее супруг Вадим в ближайшее время вернется домой. Билет из Омска до Барнаула уже на руках у мужчины.

Женщина говорит: «Честно говоря, не знаю, что в конце концов, повлияло. Я же обращалась во все ведомства. В том числе прокуратуру, следком. Писала в какие-то чат-боты, приходила к вам. Наверное, сработало все в совокупности».

8 ноября многодетная мать получила очередной отклик от чиновников. Ответ краевой администрации в адрес Дарьи Криворучко гласит: «Сообщаем, что решение о призыве Криворучко В.В. отменено». Между тем, мужчина уже почти месяц находился под Омском, военно-полевом лагере.

Напомним, семья Криворучко живет в поселке Авиатор и воспитывает четырех детей. Двое из них, младшие, записаны на Вадима. Однако и старших мужчина воспитывал как своих. Когда Вадима мобилизовали, супруга стала стучаться во все двери, чтобы вернуть его.

Историю целиком можно прочитать здесь.

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