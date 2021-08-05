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Жизнь

«Не мог поверить, что состыковался». «Роскосмос» объяснил, что было не так с модулем «Наука»

Нештатное включение двигателей многоцелевого лабораторного модуля «Наука» на МКС — результат срабатывания системы безопасности, сообщил исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым программам Сергей Крикалев. Об этом пишет «Интерфакс».

Лучшие снимки с МКС за последние 15 лет.
Лучшие снимки с МКС за последние 15 лет.
naked-science.ru

Система управления модулем решила, что модуль все еще находится в свободном полете.

«Модуль, видимо, сам не мог поверить, что он уже состыковался, поэтому когда приводили в исходное систему управления модуля, то система управления решила что она еще в свободном полете, не понимала, что происходит, сработал алгоритм безопасности, включающий двигатели на отвод», — заметил Крикалев.

По оценке экспертов NASA, инцидент не привел к повреждению МКС. Но последствия могут проявиться в будущем. Для расследования ЧП уже образована специальная комиссия, заявили в «Роскосмосе».

Стыковка модуля &quot;Наука&quot; с МКС.
Стыковка модуля «Наука» с МКС.
Скриншот трансляции Роскосмос

Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин объяснил задержку с информированием об отделении многофункционального лабораторного модуля «Наука», который был запущен с космодрома Байконур на ракете-носителе «Протон-М».

«Немножко пришлось поволноваться, потому что на Барнаульской станции временно пропала телеметрия», — сказал глава «Роскосмоса».

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