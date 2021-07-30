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Происшествия

NASA отложило запуск корабля из-за инцидента с модулем «Наука» на МКС

Запуск космического корабля Starliner компании Boeing для полета к Международной космической станции (МКС), намеченный на 30 июля, отложен после инцидента с незапланированным включением двигателей российского модуля «Наука» после его стыковки с МКС, сообщает ТАСС .

Стыковка модуля "Наука" с МКС.
Стыковка модуля "Наука" с МКС.
Скриншот трансляции Роскосмос

После стыковки с МКС, когда экипаж открыл люк модуля, двигатели «Науки» внепланово включились, что привело к изменению высоты станции на 45 градусов.

В NASA заявили, что ущерба для МКС из-за инцидента нет.

Запуск американского корабля к МКС возможен не ранее 3 августа.

Между тем стыковку модуля «Наука» к МКС прокомментировала парижская газета, пишет bfm.ru. «Наука» — это лабораторный модуль, который предоставит «дополнительные объемы для работы, а также привезет оборудование для регенерации воды и кислорода», сообщает Le Figaro. Стыковка произошла после почти 15-летней задержки и ряда технических неудач.

Для того чтобы «Наука» стала полностью работоспособна и интегрирована в МКС, потребуется несколько месяцев и серия выходов в открытый космос.

Запуск модуля, первоначально запланированный на 2007 год, постоянно откладывался. Как и другие российские космические проекты, он страдал от проблем с финансированием, бюрократических ошибок и технических проблем.

Тем не менее глава американской компании SpaceX Илон Маск в Twitter поздравил гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина с успешной пристыковкой многофункционального лабораторного модуля (МЛМ) «Наука» к российскому сегменту Международной космической станции (МКС), пишет Lenta.ru.

«Мои поздравления!» — написал бизнесмен.

«Роскосмос» возглавит расследование ситуации с модулем «Наука» на МКС. Инженеры NASA также примут участие.

Пролетая над Барнаулом

Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин объяснил задержку с информированием об отделении многофункционального лабораторного модуля «Наука», который был запущен с космодрома Байконур на ракете-носителе «Протон-М».

«Немножко пришлось поволноваться, потому что на Барнаульской станции временно пропала телеметрия», — сказал глава «Роскосмоса».

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