«Мое место силы»: российская актриса призналась в любви к Алтаю

Вилкова выступила режиссером двух эпизодов нового сериала. В съемках «Окаянных дней» приняли участие Федор Бондарчук, Павел Деревянко, Александр Робак, Анна Михалкова и другие.
Формат скринлайф предполагает, что действие разворачивается на экране компьютера или мобильного устройства. Снимались актеры в режиме самоизоляции.
Ирина Вилкова рассказала, что больше всего на карантине ей не хватало свежего воздуха. Как только ограничения закончились, она приехала в Республику Алтай.
«У меня тут папа работает. И считаю Алтай своей второй родиной, потому что все корни отсюда, и лето очень часто проходило здесь. <…> Очень советую посетить мое место силы, Алтай. Тут я люблю все: Катунь, Белуху, озера, Чике-таманский перевал и деревню Аскат. Приезжайте, только берегите его», — цитирует Вилкову пресс-служба ТНТ.