«Мое место силы»: российская актриса призналась в любви к Алтаю

Российская актриса театра и кино Ирина Вилкова в интервью телеканалу ТНТ о премьере скринлайф-сериала Семена Слепакова «Окаянные дни» призналась в любви к Алтаю и назвала его местом силы.

Вилкова выступила режиссером двух эпизодов нового сериала. В съемках «Окаянных дней» приняли участие Федор Бондарчук, Павел Деревянко, Александр Робак, Анна Михалкова и другие.

Формат скринлайф предполагает, что действие разворачивается на экране компьютера или мобильного устройства. Снимались актеры в режиме самоизоляции.

«Окаянные дни», Ирина Вилкова. пресс-служба ТНТ

Ирина Вилкова рассказала, что больше всего на карантине ей не хватало свежего воздуха. Как только ограничения закончились, она приехала в Республику Алтай.