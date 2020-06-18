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Жизнь

«Мое место силы»: российская актриса призналась в любви к Алтаю

Российская актриса театра и кино Ирина Вилкова в интервью телеканалу ТНТ о премьере скринлайф-сериала Семена Слепакова «Окаянные дни» призналась в любви к Алтаю и назвала его местом силы.

"Окаянные дни", Ирина Вилкова.
"Окаянные дни", Ирина Вилкова.
пресс-служба ТНТ

Вилкова выступила режиссером двух эпизодов нового сериала. В съемках «Окаянных дней» приняли участие Федор Бондарчук, Павел Деревянко, Александр Робак, Анна Михалкова и другие.

Формат скринлайф предполагает, что действие разворачивается на экране компьютера или мобильного устройства. Снимались актеры в режиме самоизоляции.

&quot;Окаянные дни&quot;, Ирина Вилкова.
«Окаянные дни», Ирина Вилкова.
пресс-служба ТНТ

Ирина Вилкова рассказала, что больше всего на карантине ей не хватало свежего воздуха. Как только ограничения закончились, она приехала в Республику Алтай.

«У меня тут папа работает. И считаю Алтай своей второй родиной, потому что все корни отсюда, и лето очень часто проходило здесь. <…> Очень советую посетить мое место силы, Алтай. Тут я люблю все: Катунь, Белуху, озера, Чике-таманский перевал и деревню Аскат. Приезжайте, только берегите его», — цитирует Вилкову пресс-служба ТНТ.

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