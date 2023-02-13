Молодежный театр Алтая поедет на фестиваль в Санкт-Петербург

Сказка «Василисса» от Молодежного театра Алтая вошла во внеконкурсную программу фестиваля театрального искусства для детей «Арлекин». Об этом сообщили на сайте театра.

Фестиваль пройдет с 17 по 26 апреля в Санкт-Петербурге.

На участие в нем поступило 183 заявки от 149 театров — самое большое количество за все годы существования «Арлекина». Совет экспертов отобрал лишь 10 из них.

Еще 5 спектаклей рекомендовали к внеконкурсному участию. Среди них и страшная сказка «Василисса».

«Василисса» авторства Марии Малухиной была поставленная режиссером Викторией Печерниковой.

В центре сюжета девочка, которая в одиночку отправилась спасать семью в страшный, дремучий лес.

«Чем дальше Василисса погружается в его чащу, тем больше понимает, что она не та, кем себя считала всю жизнь. Современная „Василисса“ — это не сказка для маленьких, это история про взросление» — так описывают спектакль в программе.

Показ спектакля от Алтайского молодежного театра пройдет 20 апреля.

«Василисса» уже побеждала на театральных фестивалях. В июне 2022 на XV фестивале «Коляда-plays» в Екатеринбурге постановка стала лауреатом в номинации «Лучший актерский ансамбль».

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