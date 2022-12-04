4 декабря
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Мощный антициклон сформировался около Алтайского края

Мощный антициклон сформировался в Сибири. Темперутра воздуха упадет ниже нормы в ближайшие дни, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд «СуперОмску».

Мороз на Алтае. Зима.
Мороз на Алтае. Зима.
Анна Зайкова, altapress.ru

По словам специалиста, сибирский антициклон очень мощный и устойчивый — он держится на протяжении недели. Его центр находится в районе Новосибирской и Омской области.

Под действие антициклона попадает юг Западной Сибири — Кемеровская, Томская, Омская области, Алтайский край. В этих регионах температура опустится на 15−18 градусов ниже нормы. Она сохранится как минимум до середины следующей недели.

Пострадает от аномального холода и европейская территория России. Часть антициклона распространяется на Урал — Тюменскую, Челябинскую, Свердловскую области, а также на Приморский федеральный округ. Там ожидают температуру ниже нормы на 7 градусов.

Даже в центре европейской России, например, в Москве, в понедельник и вторник температура будет ниже нормы примерно на 6−7 градусов.

Лишь в Санкт-Петербурге температурный фон останется в норме.

Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь Vkontakte Odnoklassniki Telegram

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость