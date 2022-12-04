Мощный антициклон сформировался около Алтайского края

Мощный антициклон сформировался в Сибири. Темперутра воздуха упадет ниже нормы в ближайшие дни, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд « СуперОмску ».

По словам специалиста, сибирский антициклон очень мощный и устойчивый — он держится на протяжении недели. Его центр находится в районе Новосибирской и Омской области.

Под действие антициклона попадает юг Западной Сибири — Кемеровская, Томская, Омская области, Алтайский край. В этих регионах температура опустится на 15−18 градусов ниже нормы. Она сохранится как минимум до середины следующей недели.

Пострадает от аномального холода и европейская территория России. Часть антициклона распространяется на Урал — Тюменскую, Челябинскую, Свердловскую области, а также на Приморский федеральный округ. Там ожидают температуру ниже нормы на 7 градусов.

Даже в центре европейской России, например, в Москве, в понедельник и вторник температура будет ниже нормы примерно на 6−7 градусов.

Лишь в Санкт-Петербурге температурный фон останется в норме.