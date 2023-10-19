19 октября
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Жизнь

Мощный бренд: Пригожин назвал Аллу Пугачеву народной певицей

Недавно ВЦИОМ провел опрос среди россиян — какой исполнитель востребован и популярен в стране.

Алла Пугачева в клипе на песню "Я летала".
Алла Пугачева в клипе на песню "Я летала".
Олег Влади в youtube.com

Выяснилось, что Народная артистка СССР Алла Пугачева по-прежнему любима. Она попала в рейтинг. Хотя, как многие знают, давно оставила концертную деятельность, а проживает сейчас в Израиле.

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин считает, что Алла Пугачева оставила большой след в нашей эстраде, в искусстве, в мире музыки, пишет mirnov.ru.

Также он уверен — если завтра объявят о том, что Примадонна возобновила концерты, на нее снова пойдут люди. Произведения, которые Алла Пугачева спела, по-прежнему остаются в сердцах миллионов людей.

По мнению Пригожина, глупо было бы говорить, что Пугачева каким-то образом может исчезнуть с радаров. Ведь она — поистине народная певица, уверен продюсер. И у нее давно уже даже не имя, а бренд.

Особое мнение

Между тем Прохор Шаляпин отказался считать Аллу Пугачеву великой певицей.

По мнению артиста, Пугачева - яркий человек. Но она не относится к культуре, которая останется сквозь время. На века останется только классика и народная песня. Эстрада будет не интересна через 200-300 лет, уверен Шаляпин. По его мнению, потомкам будут интересны лишь истории - и то в качестве юморески - сколько раз певица была замужем.

Шаляпин уверен — великие те, кто на передовой защищают честь России. Великие люди - это наши полководцы, которые меняют ход истории.

А телеведущий Владимир Соловьев назвал тварью награжденную орденами "За заслуги перед Отечеством". Пугачева имеет два ордена «За заслуги перед Отечеством» — II и III степени, лауреат Государственной премии. Народная артистка СССР.

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