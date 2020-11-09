Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
9 ноября 4°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

Мощный ветер ударит по Алтайскому краю перед волной холода

Синоптики предупреждают жителей Алтайского края о сильном ветре, который ожидается в регионе в понедельник, 9 ноября.

Осенние листья Барнаула.
Осенние листья Барнаула.
Михаил Хаустов

«В Алтайском крае 9 ноября ожидается усиление ветра до 13−18 метров в секунду, местами порывы до 24 метров в секунду», — говорится в прогнозе-консультации о неблагоприятных метеорологических явлениях.

В дневное время в крае местами пройдут дожди. Температуры воздуха составят +5…+10 градусов. Ветер юго-западный, 12−17 метров в секунду, местами порывы до 19−24 метров.

В Барнауле также временами дождь. Температура в краевой столице составит +6…+8 градусов

Отметим, что на текущей неделе в регионе ожидается резкое похолодание.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость