Мощный ветер ударит по Алтайскому краю перед волной холода

Синоптики предупреждают жителей Алтайского края о сильном ветре, который ожидается в регионе в понедельник, 9 ноября.

«В Алтайском крае 9 ноября ожидается усиление ветра до 13−18 метров в секунду, местами порывы до 24 метров в секунду», — говорится в прогнозе-консультации о неблагоприятных метеорологических явлениях.

В дневное время в крае местами пройдут дожди. Температуры воздуха составят +5…+10 градусов. Ветер юго-западный, 12−17 метров в секунду, местами порывы до 19−24 метров.

В Барнауле также временами дождь. Температура в краевой столице составит +6…+8 градусов

Отметим, что на текущей неделе в регионе ожидается резкое похолодание.