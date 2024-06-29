Мошенничество на два миллиона: как врач из Алтайского края стал жертвой злоумышленников

В Алтайском крае врач одной из больниц стал жертвой мошенников и лишился двух миллионов рублей, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

75-летняя женщина получила сообщение в мессенджере от неизвестного отправителя, который представился главным врачом одной из центральных районных больниц края. В сообщении говорилось, что скоро с ней свяжутся сотрудники министерства здравоохранения и ей нужно будет следовать их указаниям.

Позже потерпевшей действительно позвонил неизвестный и сообщил, что ее денежные средства поступают на счета недружественных стран. Звонивший заявил, что по данному факту уже возбуждено уголовное дело и под прикрытием ФСБ проводится расследование. Он потребовал снять деньги и перевести их на безопасный счет. Потерпевшая выполнила условия мошенников.

По факту мошенничества возбуждено и расследуется уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Барнауле возбудили уголовное дело по факту сбыта поддельной купюры.

Самое важное - в нашем Telegram-канале