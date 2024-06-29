29 июня
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

Мошенничество на два миллиона: как врач из Алтайского края стал жертвой злоумышленников

В Алтайском крае врач одной из больниц стал жертвой мошенников и лишился двух миллионов рублей, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

75-летняя женщина получила сообщение в мессенджере от неизвестного отправителя, который представился главным врачом одной из центральных районных больниц края. В сообщении говорилось, что скоро с ней свяжутся сотрудники министерства здравоохранения и ей нужно будет следовать их указаниям.

Позже потерпевшей действительно позвонил неизвестный и сообщил, что ее денежные средства поступают на счета недружественных стран. Звонивший заявил, что по данному факту уже возбуждено уголовное дело и под прикрытием ФСБ проводится расследование. Он потребовал снять деньги и перевести их на безопасный счет. Потерпевшая выполнила условия мошенников.

По факту мошенничества возбуждено и расследуется уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Барнауле возбудили уголовное дело по факту сбыта поддельной купюры.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Все события
Лига КВН, концерт, дискотека
Суперхиты для гурманов
Фестиваль воздушных змеев в Барнауле
Семейный праздник «Лучше всех»
Присоединяйтесь
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость