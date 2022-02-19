В Бийске ищут мужчину, купившего в кафе еду на «тысячу дублей»

В Алтайском крае неизвестный мужчина рассчитался в кафе сувенирной купюрой, сообщает региональное МВД.

С жалобой в полицию обратилась работница бийского кафе, где в кассе обнаружили «билет банка приколов» номиналом «одна тысяча дублей».

«В заведение зашел посетитель, сделал заказ и протянул для расчета банкноту, визуально похожую на тысячную купюру. Кассир отсчитала сдачу и отдала продукцию», — рассказали в ведомстве.

Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения. На данный момент пытаются установить личность подозреваемого.

Как уточняет «Бийский рабочий», посетитель пришел в кафе в 10 утра и купил обед.

В МВД призвали жителей края проявлять бдительность при получении любых бумажных купюр: обращайте внимание на защитные элементы и надписи.

Ранее житель Барнаула, купивший букет роз на «деньги банка приколов», получил «прикольное наказание».