В Бийске ищут мужчину, купившего в кафе еду на «тысячу дублей»

С жалобой в полицию обратилась работница бийского кафе, где в кассе обнаружили «билет банка приколов» номиналом «одна тысяча дублей».
«В заведение зашел посетитель, сделал заказ и протянул для расчета банкноту, визуально похожую на тысячную купюру. Кассир отсчитала сдачу и отдала продукцию», — рассказали в ведомстве.
Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения. На данный момент пытаются установить личность подозреваемого.
Как уточняет «Бийский рабочий», посетитель пришел в кафе в 10 утра и купил обед.
В МВД призвали жителей края проявлять бдительность при получении любых бумажных купюр: обращайте внимание на защитные элементы и надписи.
Ранее житель Барнаула, купивший букет роз на «деньги банка приколов», получил «прикольное наказание».