Московская съемочная группа встретилась в горах Алтая с манулом-партизаном

Съемочная группа компании AirPano из Москвы снимает панорамные фото- и видеотуры самых красивых мест Горного Алтая, в том числе национальный парк «Сайлюгемский», на днях они встретили манула, сообщает пресс-служба парка.

Оператор Станислав Седов и журналист-фотограф Наталия Судец столкнулись с манулом в горах. Правда зверек быстро скрылся, но запечатлеть его морду за камнями все-таки удалось.

«Тот неловкий момент, когда ты понимаешь, что за тобой следит камень, — рассказала Наталия Судец. — Секунда — и любопытная плоскоухая шерстяная морда скрылась в норе. Мы с оператором просидели около часа в ожидании зверька, прячась за камнями с подветренной стороны, но этот пушистый желтоокий колобок больше не появился. Манул — всех обманул!»