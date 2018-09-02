Можно ли сменить дату рождения?

В Министерстве юстиции Алтайского края сообщили:
Метрические книги велись до 1918−1921 годов, поэтому метрики вышли из современного обихода. Сейчас дата рождения подтверждается соответствующим свидетельством.
По вопросу замены паспорта в соответствии с данными, имеющимися в свидетельстве о рождении, вам необходимо обратиться в отдел Управления по вопросам миграции ГУ МВД по Алтайскому краю.
Информацию о получении повторного свидетельства о рождении можно узнать в управлении ЗАГС Минюста Алтайского края по телефонам
8 (3852) 65-86-67, 65−90−82, 35−34−32.
В Отделении ПФР по Алтайскому краю сообщили:
Согласно действующему законодательству, возможность перерасчёта фиксированной выплаты по возрасту не предусмотрена. Поскольку ваш отец уже получает повышенную надбавку, смена даты рождения в его документах не станет основанием для доплаты за предыдущие месяцы.
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