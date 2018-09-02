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Можно ли сменить дату рождения?

Барнаулец Александр спрашивает: «Моему отцу 80 лет. У него в паспорте стоит дата рождения 11 июня. А в метрике записано 29 марта. Можем ли мы поменять ему дату рождения в соответствии с данными метрики и как это сделать?»

Российский паспорт.
Российский паспорт.
altapress.ru

В Министерстве юстиции Алтайского края сообщили:

Метрические книги велись до 1918−1921 годов, поэтому метрики вышли из современного обихода. Сейчас дата рождения подтверждается соответствующим свидетельством.

По вопросу замены паспорта в соответствии с данными, имеющимися в свидетельстве о рождении, вам необходимо обратиться в отдел Управления по вопросам миграции ГУ МВД по Алтайскому краю.

Информацию о получении повторного свидетельства о рождении можно узнать в управлении ЗАГС Минюста Алтайского края по телефонам 8 (3852) 65-86-67, 65−90−82, 35−34−32.

В Отделении ПФР по Алтайскому краю сообщили:

Согласно действующему законодательству, возможность перерасчёта фиксированной выплаты по возрасту не предусмотрена. Поскольку ваш отец уже получает повышенную надбавку, смена даты рождения в его документах не станет основанием для доплаты за предыдущие месяцы.

Чтобы получить ответ на свой вопрос на сайте altapress.ru, звоните по телефону:8 (3852) 65-81-96, пишите по электронному адресу: news@altapress.ru с пометкой «Вопрос в редакцию».

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