Муравьи и детали гранатометов. Что жители Алтайского края шлют по миру и как с этим справляются почтовики

Новогодние подарки отправлены. А что с ними происходит в дороге? Altapress.ru выясняет у «Почты России» и СДЭКа, когда нужно отправлять новогодние кульки, чтобы они пришли вовремя, что с ними делают работники почты, откуда берутся очереди и проверяют ли наши посылки.

Почтальон Валентина Алхимова. Дмитрий Лямзин.

Откуда очереди

Ксения начинала работать на почте обычным оператором на кассе: принимала платежи, общалась с посетителями. По ее словам, клиенты больше всего бывают недовольны очередями.

Ксения Герман,

сортировщик 63-го отделения «Почты России» г. Барнаула:

— Очередями всегда недовольны — где бы то ни было, не только на почте. У нас самый пик — время, которое приходится на обеденный перерыв и после работы — 5−6 вечера. Люди в перерыв или по дороге домой спешат заплатить за квартиру и т. д. Мы постоянно просим посетителей пользоваться для этого интернет-сервисами. И остаются в основном бабушки, которые приходят не только по делам, но и пообщаться — вот такое место притяжения.

Количество работников почты. altapress.ru.

В дни оплаты коммунальных платежей через одно окно могут пройти 300 человек.

«Если работу любить и спокойно относится — все нормально. Люди бывают разные. Мы тоже со своим характером, — улыбается Ксения. — Чтобы успокаивать очередь, у нас есть начальник. Если большая загрузка, а кто-то торопится конверт купить, переживает, начальник может подойти и продать этот конверт».

Если в отделении появилась очередь, работники советуют звонить на горячую линию. Работа здесь не как в супермаркете: никто не ждет, пока наберется очередь, все операторы находятся на рабочих местах. «Иногда бывают технические проблемы, например программа от перегрузки зависает. Но это уже не наша вина», — пожимает плечами Ксения.

Почтовое отделение. Дмитрий Лямзин.

«Помню, когда я еще работала почтальоном, никаких программ не было. Посылки пронумеровывали и извещения заполняли вручную, — рассказывает Светлана Кочеткова, начальник отделения. — Раньше это было скорее редкостью, мы газеты, журналы разносили, и никаких писем из налоговых. А сейчас почти все идут заказными. Обработать такой объем вручную было бы нереально».

Что делают с посылками

После того как посылка поступает в отделение почтовой связи, оператор ее обрабатывает: взвешивает, сканирует штрихкод и вносит данные в систему — это позволяет отслеживать отправление.

То же самое происходит во многих почтовых службах, в том числе и в СДЭКе. Каждый день на его сортировочных линиях обрабатывают более 150 тыс. посылок. После отправки груз наземным или воздушным транспортом доставляется в местные пункты выдачи — это 65% посылок, остальные передаются курьерам.

Всего ваша посылка проходит где-то через десять пар рук. Это сотрудники почтовой связи, которые принимают отправления, сортировщики отделений и крупных сортировочных центров, водители, почтальоны.

Почтовое отделение. Дмитрий Лямзин.

Как письма и посылки проходят сортировку в крупных сортировочных центрах «Почты России» Трек-номера отправлений сканируют, все распределяется по цехам — письменной корреспонденции, посылок и экспресс-отправлений. Операторы считывают штрихкод сканером и складывают посылки в мешок нужного города. С письмами вручную работают меньше: сортировщикам нужно всего лишь сделать лицевание — положить в ящик конверты так, чтобы они были расположены одной стороной друг к другу, а дальше аппарат распределяет письма по ячейкам (так происходит не везде, в некоторых центрах все сортируют люди). Если адрес или индекс не прочитывается или написан с ошибкой, то оператор вбивает его вручную. Если и он не может исправить ошибку, то письмо возвращается отправителю. Посылки проходят по нескольким линиям — для международных и внутренних отправлений, негабаритных и стандартных грузов. Посылки вручную загружают на транспортерную ленту, где они сканируются и сортируются. Под лентой есть специальная сетка, чтобы посылки не соскальзывали с конвейера на пол.

Сортировщик Ксения Герман. Почта. Дмитрий Лямзин.

Как проверяют посылки

Груз, предназначенный для авиаперевозок, попадает в специальную зону, где проходит проверку через интроскопы, как в аэропорту.

Вадим Шершнев,

руководитель службы складской логистики СДЭК:

— Если при прохождении через интроскоп с посылкой что-то не так, она поступает в зону потенциально опасных грузов для ручной проверки. Если угроза подтверждается, мы оформляем запрос о предоставлении необходимых документов сопровождающему менеджеру, а после согласовываем тариф на перевозку груза с учетом класса опасности. Если в течение двух суток необходимых подтверждений не приходит, транспортная схема меняется с авиадоставки на доставку наземным транспортом.

В Российской Федерации запрещены к пересылке оружие, действующие деньги, наркотические, взрывчатые, горючие вещества и яды, скоропортящиеся продукты и т. д.

«Люди знают перечень запрещенных товаров. Мы по законодательству не имеем права вскрывать посылки — остается надеяться только на благоразумность. По стране идет много предварительно запакованных посылок, международные отправления обязательно оформляются в открытом виде — просматриваем содержимое, проводим опись», — отметили в отделении «Почты России».

Другая проблема — если вы беспокоитесь о бережной доставке, тогда можно попросить оператора написать на посылке «Осторожно» или составить опись вложения. Это повысит стоимость отправки.

Почтовое отделение. Дмитрий Лямзин.

Необычные посылки жителей Алтайского края в 2020 году

Живая посылка

Житель Первомайского района отправил в Москву муравьиную ферму. Такие отправления должны быть упакованы в ящики или коробы со специальными сетками. На коробе должна быть пометка «Осторожно, насекомые. На солнце не держать». Живых муравьев не отправят в путь и без ветеринарного свидетельства. Таким же способом можно доставлять улиток и пчел, а вот кошек и собак — нет. Придется обратиться в специальную службу перевозки животных.

Зверь весом с трехлетнего ребенка

В Канаду отправили мягкую игрушку весом в 14 кг.

Оптический прицел для гранатомета

Барнаулец купил два оптических прицела для гранатомета и артиллерийских систем калибра 23 мм и продал их через Ebay. В таможенной декларации он, конечно, про военную технику в коробке не указал и стоимость содержимого сильно снизил. Посылка до иностранных покупателей не дошла — ее перехватили сотрудники УФСБ в магистральном сортировочном центре. Теперь отправителю грозит 7 лет тюрьмы.

Почтовое отделение. Дмитрий Лямзин.

От чего зависит цена

Ценообразование зависит от веса отправления, расстояния, сроков и способов доставки. Также для «Почты России» важно, куда отправка — по региону, стране или за границу. Стоимость и сроки зависят от логистических схем. Самые дорогие, экспресс-отправления, доставляются в приоритетном порядке авиа, другие — наземным транспортом.

«Вариант с забором груза у отправителя и доставкой получателю („от двери до двери“) дороже, чем вариант, при котором отправитель и получатель сдают или забирают груз самостоятельно в наших офисах», — отмечает Ольга Малиновская, руководитель отдела маркетинга и рекламы СДЭК.

Когда отправлять подарки

Новогодние подарки лучше отправлять как можно раньше, так как в высокий сезон (ноябрь-декабрь) склады сильно загружены. Ориентировочно — до 5 декабря. Если говорить об отправке по Алтайскому краю, то контрольные сроки доставки — 3 дня, в труднодоступные населенные пункты — неделя.

Как увеличился объем отправлений

В предпраздничный период, так называемый высокий сезон, объем почты увеличивается в три-четыре раза.

Светлана Кочеткова. Почтовое отделение. Дмитрий Лямзин.

Светлана Кочеткова,

начальник 63-го отделения «Почты России» г. Барнаула:

— Люди высылают подарки, заказывают много из интернет-магазинов, особенно из Китая. По сравнению с прошлым месяцем объем только мелких пакетов увеличился в два раза и будет расти.

Это касается посылок и пакетов. Естественно, писем и поздравительных открыток от частных лиц мало. Зато много юридической почты от налоговых, судов, ГИБДД.

Ксения Герман,

сортировщик 63-го отделения «Почты России» г. Барнаула:

— Через меня ежедневно проходит чуть меньше 300 таких писем. Я регистрирую их и другие отправления. Когда работы слишком много, помогают операторы. Всю почту, что пришла сегодня, я обязана обработать — на завтра ничего не откладывается. Чтобы мы до конца дня не успели — такого не бывает".

Почтальоны на участке обрабатывают в среднем 13 многоквартирных домов и организаций.

Почтальон Валентина Алхимова. Дмитрий Лямзин.

Валентина Алхимова работает почтальоном 15 лет: «Разношу письма, посылки, газеты в мелком пакете, продукты — есть бабульки, которые мне делают заявочки, по буклетам заказывают продукты, за квартиры платим. Сейчас нагрузки больше, много мелких пакетов. Больше, чем когда-либо».

Влияние пандемии

Как отмечают в СДЭКе, количество заказов существенно возросло и оказалось на 30% больше, чем плановый темп роста. Оборот посылок в сортировочном центре также вырос, а вот грузопоток несколько изменился. Пункты выдачи полностью не опустели: до пандемии там получали до 80% груза, а во время весенней изоляции столько же стали доставлять «до двери». Появились постаматы.

«Кадровый голод возникал потому, что иногда курьеры все-таки заболевали», — отметила Ольга Малиновская, руководитель отдела маркетинга и рекламы СДЭК.

В «Почте России» за 10 месяцев текущего года количество экспресс-почты, отправленной жителями региона, выросло на 37% в сравнении с аналогичным периодом 2019-го.