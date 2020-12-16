Муравьи и детали гранатометов. Что жители Алтайского края шлют по миру и как с этим справляются почтовики

Почтальон Валентина Алхимова.
Дмитрий Лямзин.
Откуда очереди
Ксения начинала работать на почте обычным оператором на кассе: принимала платежи, общалась с посетителями. По ее словам, клиенты больше всего бывают недовольны очередями.
Ксения Герман,
сортировщик 63-го отделения «Почты России» г. Барнаула:
— Очередями всегда недовольны — где бы то ни было, не только на почте. У нас самый пик — время, которое приходится на обеденный перерыв и после работы — 5−6 вечера. Люди в перерыв или по дороге домой спешат заплатить за квартиру и т. д. Мы постоянно просим посетителей пользоваться для этого интернет-сервисами. И остаются в основном бабушки, которые приходят не только по делам, но и пообщаться — вот такое место притяжения.
В дни оплаты коммунальных платежей через одно окно могут пройти 300 человек.
«Если работу любить и спокойно относится — все нормально. Люди бывают разные. Мы тоже со своим характером, — улыбается Ксения. — Чтобы успокаивать очередь, у нас есть начальник. Если большая загрузка, а кто-то торопится конверт купить, переживает, начальник может подойти и продать этот конверт».
Если в отделении появилась очередь, работники советуют звонить на горячую линию. Работа здесь не как в супермаркете: никто не ждет, пока наберется очередь, все операторы находятся на рабочих местах. «Иногда бывают технические проблемы, например программа от перегрузки зависает. Но это уже не наша вина», — пожимает плечами Ксения.
«Помню, когда я еще работала почтальоном, никаких программ не было. Посылки пронумеровывали и извещения заполняли вручную, — рассказывает Светлана Кочеткова, начальник отделения. — Раньше это было скорее редкостью, мы газеты, журналы разносили, и никаких писем из налоговых. А сейчас почти все идут заказными. Обработать такой объем вручную было бы нереально».
Что делают с посылками
После того как посылка поступает в отделение почтовой связи, оператор ее обрабатывает: взвешивает, сканирует штрихкод и вносит данные в систему — это позволяет отслеживать отправление.
То же самое происходит во многих почтовых службах, в том числе и в СДЭКе. Каждый день на его сортировочных линиях обрабатывают более 150 тыс. посылок. После отправки груз наземным или воздушным транспортом доставляется в местные пункты выдачи — это 65% посылок, остальные передаются курьерам.
Всего ваша посылка проходит где-то через десять пар рук. Это сотрудники почтовой связи, которые принимают отправления, сортировщики отделений и крупных сортировочных центров, водители, почтальоны.
Как письма и посылки проходят сортировку в крупных сортировочных центрах «Почты России»
Трек-номера отправлений сканируют, все распределяется по цехам — письменной корреспонденции, посылок и экспресс-отправлений. Операторы считывают штрихкод сканером и складывают посылки в мешок нужного города.
С письмами вручную работают меньше: сортировщикам нужно всего лишь сделать лицевание — положить в ящик конверты так, чтобы они были расположены одной стороной друг к другу, а дальше аппарат распределяет письма по ячейкам (так происходит не везде, в некоторых центрах все сортируют люди). Если адрес или индекс не прочитывается или написан с ошибкой, то оператор вбивает его вручную. Если и он не может исправить ошибку, то письмо возвращается отправителю.
Посылки проходят по нескольким линиям — для международных и внутренних отправлений, негабаритных и стандартных грузов. Посылки вручную загружают на транспортерную ленту, где они сканируются и сортируются. Под лентой есть специальная сетка, чтобы посылки не соскальзывали с конвейера на пол.
Как проверяют посылки
Груз, предназначенный для авиаперевозок, попадает в специальную зону, где проходит проверку через интроскопы, как в аэропорту.
Вадим Шершнев,
руководитель службы складской логистики СДЭК:
— Если при прохождении через интроскоп с посылкой что-то не так, она поступает в зону потенциально опасных грузов для ручной проверки. Если угроза подтверждается, мы оформляем запрос о предоставлении необходимых документов сопровождающему менеджеру, а после согласовываем тариф на перевозку груза с учетом класса опасности. Если в течение двух суток необходимых подтверждений не приходит, транспортная схема меняется с авиадоставки на доставку наземным транспортом.
В Российской Федерации запрещены к пересылке оружие, действующие деньги, наркотические, взрывчатые, горючие вещества и яды, скоропортящиеся продукты и т. д.
«Люди знают перечень запрещенных товаров. Мы по законодательству не имеем права вскрывать посылки — остается надеяться только на благоразумность. По стране идет много предварительно запакованных посылок, международные отправления обязательно оформляются в открытом виде — просматриваем содержимое, проводим опись», — отметили в отделении «Почты России».
Другая проблема — если вы беспокоитесь о бережной доставке, тогда можно попросить оператора написать на посылке «Осторожно» или составить опись вложения. Это повысит стоимость отправки.
Необычные посылки жителей Алтайского края в 2020 году
Живая посылка
Житель Первомайского района отправил в Москву муравьиную ферму. Такие отправления должны быть упакованы в ящики или коробы со специальными сетками. На коробе должна быть пометка «Осторожно, насекомые. На солнце не держать». Живых муравьев не отправят в путь и без ветеринарного свидетельства. Таким же способом можно доставлять улиток и пчел, а вот кошек и собак — нет. Придется обратиться в специальную службу перевозки животных.
Зверь весом с трехлетнего ребенка
В Канаду отправили мягкую игрушку весом в 14 кг.
Оптический прицел для гранатомета
Барнаулец купил два оптических прицела для гранатомета и артиллерийских систем калибра 23 мм и продал их через Ebay. В таможенной декларации он, конечно, про военную технику в коробке не указал и стоимость содержимого сильно снизил. Посылка до иностранных покупателей не дошла — ее перехватили сотрудники УФСБ в магистральном сортировочном центре. Теперь отправителю грозит 7 лет тюрьмы.
От чего зависит цена
Ценообразование зависит от веса отправления, расстояния, сроков и способов доставки. Также для «Почты России» важно, куда отправка — по региону, стране или за границу. Стоимость и сроки зависят от логистических схем. Самые дорогие, экспресс-отправления, доставляются в приоритетном порядке авиа, другие — наземным транспортом.
«Вариант с забором груза у отправителя и доставкой получателю („от двери до двери“) дороже, чем вариант, при котором отправитель и получатель сдают или забирают груз самостоятельно в наших офисах», — отмечает Ольга Малиновская, руководитель отдела маркетинга и рекламы СДЭК.
Когда отправлять подарки
Новогодние подарки лучше отправлять как можно раньше, так как в высокий сезон (ноябрь-декабрь) склады сильно загружены. Ориентировочно — до 5 декабря. Если говорить об отправке по Алтайскому краю, то контрольные сроки доставки — 3 дня, в труднодоступные населенные пункты — неделя.
Как увеличился объем отправлений
В предпраздничный период, так называемый высокий сезон, объем почты увеличивается в три-четыре раза.
Светлана Кочеткова,
начальник 63-го отделения «Почты России» г. Барнаула:
— Люди высылают подарки, заказывают много из интернет-магазинов, особенно из Китая. По сравнению с прошлым месяцем объем только мелких пакетов увеличился в два раза и будет расти.
Это касается посылок и пакетов. Естественно, писем и поздравительных открыток от частных лиц мало. Зато много юридической почты от налоговых, судов, ГИБДД.
Ксения Герман,
сортировщик 63-го отделения «Почты России» г. Барнаула:
— Через меня ежедневно проходит чуть меньше 300 таких писем. Я регистрирую их и другие отправления. Когда работы слишком много, помогают операторы. Всю почту, что пришла сегодня, я обязана обработать — на завтра ничего не откладывается. Чтобы мы до конца дня не успели — такого не бывает".
Почтальоны на участке обрабатывают в среднем 13 многоквартирных домов и организаций.
Валентина Алхимова работает почтальоном 15 лет: «Разношу письма, посылки, газеты в мелком пакете, продукты — есть бабульки, которые мне делают заявочки, по буклетам заказывают продукты, за квартиры платим. Сейчас нагрузки больше, много мелких пакетов. Больше, чем когда-либо».
Влияние пандемии
Как отмечают в СДЭКе, количество заказов существенно возросло и оказалось на 30% больше, чем плановый темп роста. Оборот посылок в сортировочном центре также вырос, а вот грузопоток несколько изменился. Пункты выдачи полностью не опустели: до пандемии там получали до 80% груза, а во время весенней изоляции столько же стали доставлять «до двери». Появились постаматы.
«Кадровый голод возникал потому, что иногда курьеры все-таки заболевали», — отметила Ольга Малиновская, руководитель отдела маркетинга и рекламы СДЭК.
В «Почте России» за 10 месяцев текущего года количество экспресс-почты, отправленной жителями региона, выросло на 37% в сравнении с аналогичным периодом 2019-го.