Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
5 августа
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

Мужчины Новосибирска страдают от женских домогательств на работе и в троллейбусе

Новосибирск вошел в список городов, где мужчины чаще всего страдают от женских домогательств, говорится в исследовании агентства Zoom Market.

Секс, женщина.
Секс, женщина.
СС0

Новосибирск занял девятое место в рейтинге среди 20 крупных городов.

Мужчин спрашивали, подвергались ли они домогательствам со стороны женщин и где это происходило.

«Подвергались домогательствам на работе (48%), в барах и ресторанах (35%), в гостях (11%) и в общественном транспорте (6%)», — прокомментировал непростую ситуацию коммерческий директор агентства Андрей Штыров.

Женщина улыбается.
Женщина улыбается.
СС0

Социологи также выяснили зависимость женских домогательств от возраста жертвы.

«Чаще всего домогаются мужчин в возрасте от 25 до 34 лет (71%), от 18 до 24 (19%), от 45 до 54 лет (8%), от 35 до 44 лет (2%), от 55 лет и старше (1%)», — говорится в исследовании.

Представители сильного пола больше всего страдают в Санкт-Петербурге, Москве, Краснодаре, Саранске и Воронеже, меньше — в Самаре, Уфе, Нижнем Новгороде, Красноярске и Казани.

В списке три сибирских города: помимо Новосибирска и Красноярска, активность женщин наблюдают в Омске.

Ранее жителям Алтая посоветовали не уезжать в Новосибирск, потому что сейчас там еще хуже с экономической точки зрения. Врочем, как выяснилось, в столице Сибири могут открыться и иные горизонты

Напомним, накануне жители Новосибирска вернули городу статус самого криминального в России.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость