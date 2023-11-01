1 ноября
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

Мужчину побоялись просить оплатить интернет-заказ, потому что внутри было кое-что странное

В пункте выдачи известного маркетплейса в Лупово мужчина получил товар и ушел, не оплатив. Сотрудница побоялась его останавливать, потому что знала, что лежит у него в пакете, сообщает "Фонтанка.ру".

Пистолет, оружие.
Пистолет, оружие.
CC0

Известно, что мужчина сделал заказ почти 44 тыс. рублей. Он пришел за товаром, и сотрудница пункта выдачи принесла все позиции заказа для проверки.

Там оказались: нож «Кизляр Колыма», пистолет GLOCK, нож «Оборотень», кобура для пистолета скрытого ношения и автоматический нож.

Покупатель сложил все вещи в пакет, приложил карту к терминалу и сразу же пошел на выход. Денег на счете было недостаточно, однако мужчин ане проявил к этому интереса. А останавливать клиента девушка не решилась.

На данный момент гражданина ищет полиция.

Ранее сообщалось, что алтайские таможенники обнаружили интересную находку.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость