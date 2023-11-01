Мужчину побоялись просить оплатить интернет-заказ, потому что внутри было кое-что странное

Известно, что мужчина сделал заказ почти 44 тыс. рублей. Он пришел за товаром, и сотрудница пункта выдачи принесла все позиции заказа для проверки.
Там оказались: нож «Кизляр Колыма», пистолет GLOCK, нож «Оборотень», кобура для пистолета скрытого ношения и автоматический нож.
Покупатель сложил все вещи в пакет, приложил карту к терминалу и сразу же пошел на выход. Денег на счете было недостаточно, однако мужчин ане проявил к этому интереса. А останавливать клиента девушка не решилась.
На данный момент гражданина ищет полиция.
Ранее сообщалось, что алтайские таможенники обнаружили интересную находку.