Мужчину побоялись просить оплатить интернет-заказ, потому что внутри было кое-что странное

В пункте выдачи известного маркетплейса в Лупово мужчина получил товар и ушел, не оплатив. Сотрудница побоялась его останавливать, потому что знала, что лежит у него в пакете, сообщает "Фонтанка.ру".

Известно, что мужчина сделал заказ почти 44 тыс. рублей. Он пришел за товаром, и сотрудница пункта выдачи принесла все позиции заказа для проверки.

Там оказались: нож «Кизляр Колыма», пистолет GLOCK, нож «Оборотень», кобура для пистолета скрытого ношения и автоматический нож.

Покупатель сложил все вещи в пакет, приложил карту к терминалу и сразу же пошел на выход. Денег на счете было недостаточно, однако мужчин ане проявил к этому интереса. А останавливать клиента девушка не решилась.

На данный момент гражданина ищет полиция.

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