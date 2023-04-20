«Музыкальное содружество». Совместный концерт Алтайского государственного оркестра «Сибирь» им. Е.И. Борисова и преподавателей и студентов музыкального факультета Алтайского государственного института культуры

22 апреля 2023 г. в концертном зале «Сибирь» состоится совместный концерт Алтайского государственного оркестра «Сибирь» им. Е.И. Борисова и преподавателей и студентов музыкального факультета Алтайского государственного института культуры.

Алтайский государственный оркестр народных инструментов «Сибирь» им. Е.И. Борисова и Алтайский государственный институт культуры связывают крепкие узы многолетнего сотрудничества. В 2015 году в оркестре открылась базовая кафедра АГИК, в рамках работы которой студенты проходят оркестровую практику в профессиональном коллективе, изучают оркестровый репертуар, развивают свои исполнительские навыки, учась у ведущих артистов, участвуют в концертах оркестра «Сибирь». Многие выпускники кафедры народных инструментов и оркестрового дирижирования АГИК успешно работают в оркестре. Совместно с оркестром «Сибирь» институтом были реализованы различные творческие проекты: международные конкурсы «Серебряные струны», «От Рождества к Рождеству», концерты, фестивали и многое другое.

Первый совместный концерт «Музыкальное содружество» Алтайского государственного оркестра «Сибирь» им. Е.И. Борисова и преподавателей и студентов музыкального факультета АГИК прошел в марте 2010 года по инициативе декана музыкального факультета заслуженного работника культуры РФ Нины Крючковой. С тех пор, с определенной периодичностью, «Музыкальное содружество» собирает в концертном зале «Сибирь» любителей музыкального искусства.

Афиша совместного концерта «Музыкальное содружество». Источник: Алтайский государственный институт культуры.

Очередной концерт — яркое подтверждение содружества вуза и оркестра. Оркестр выступит под управлением дирижеров заслуженного артиста РФ Николая Комиссарова, Евгения Галкина, заслуженного работника культуры РФ Николая Серегина, Максима Густокашина. Вместе с артистами оркестра «Сибирь» на сцену выйдут заслуженный артист Республики Татарстан, профессор Казахского национального университета искусств Дамир Султанов, преподаватели, студенты и выпускники музыкального факультета АГИК, фольклорный ансамбль «Узорье» (художественный руководитель — Ольга Щербакова, к.п.н., профессор).