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Жизнь

Музыкант модифицировал алтайскую балалайку

Мастер и музыкант из Республики Алтай Александр Гнездов модифицировал алтайскую балалайку топшур и запатентовал новый метод закрепления ладов, пишет «Национальный акцент».

Александр Гнездов модифицировал топшур.
Александр Гнездов модифицировал топшур.
Скриншот видео

Топшур — щипковый музыкальный инструмент с двумя волосяными струнами На нем играют в Северо-Западной Монголии и на Алтае.

Мастер заменил металлические лады на синтетические, сделав их из закрученной по спирали лески.

Александр Гнездилов состоит в Российской творческом союзе мастеров-художников музыкальных инструментов, уточняет издание.

На основе фотографий находки археологов он разработал проект реконструкции скифской арфы, разные варианты которой сейчас есть в экспозициях музеев Барнаула, Санкт-Петербурга и Москвы.

Ранее народный мастер из Алтайского края Анжелика Кононенко получила награду за работу, посвященную медработникам.

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