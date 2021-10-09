Музыкант модифицировал алтайскую балалайку

Мастер и музыкант из Республики Алтай Александр Гнездов модифицировал алтайскую балалайку топшур и запатентовал новый метод закрепления ладов, пишет « Национальный акцент ».

Топшур — щипковый музыкальный инструмент с двумя волосяными струнами На нем играют в Северо-Западной Монголии и на Алтае.

Мастер заменил металлические лады на синтетические, сделав их из закрученной по спирали лески.

Александр Гнездилов состоит в Российской творческом союзе мастеров-художников музыкальных инструментов, уточняет издание.

На основе фотографий находки археологов он разработал проект реконструкции скифской арфы, разные варианты которой сейчас есть в экспозициях музеев Барнаула, Санкт-Петербурга и Москвы.

Ранее народный мастер из Алтайского края Анжелика Кононенко получила награду за работу, посвященную медработникам.