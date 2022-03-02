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Жизнь

На Алтае банда черных риелторов оставила без жилья 11 одиноких человек

В Алтайском крае будут судить риелторов, которые отбирали квартиры и дома у одиноких жителей Барнаула, Бийска и Белокурихи, пишет «Российская газета».

Пенсионерка, пожилая женщина, бабушка.
Пенсионерка, пожилая женщина, бабушка.
СС0

Черные риелторы выставили на улицу одиннадцать человек, еще двух пытались лишить жилья.

Членам банды грозит до 10 лет лишения свободы. Прибавить срок могут за хищение паспортов и незаконное удержание одного из пострадавших.

«28-летний житель Бийска, имея всего семь классов образования, спланировал систему отъема жилья и организовал преступную группу, в которую вошли еще девять человек. Они подыскивали одиноких людей, склонных к злоупотреблению спиртным. Втирались к ним в доверие, покупали продукты, спиртное. А потом уговаривали продать жилье, отбирали паспорта, угрожали и заставляли подписать документы. Некоторым давали небольшой задаток тысяч в двадцать, остальные деньги от продажи квартир и домов — а это от 900 тысяч до 3,7 миллиона рублей — оставляли себе», — отмечает издание со ссылкой на региональный СК.

Попалась вся банда после того, как несговорчивый барнаулец заявил в полицию, что его незаконно удерживали и требовали отдать квартиру.

Не получилось и с бийчанином, которого члены банды в состоянии опьянения привели в Росреестр подписывать документы, что привлекло внимание регистраторов.

С этих двух эпизодов, как уточняет издание, следствию удалось раскрутить всю преступную схему.

Ранее пенсионерка в Барнауле взяла кабальный кредит на ремонт квартиры и рискует потерять жилье.

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