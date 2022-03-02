На Алтае банда черных риелторов оставила без жилья 11 одиноких человек

В Алтайском крае будут судить риелторов, которые отбирали квартиры и дома у одиноких жителей Барнаула, Бийска и Белокурихи, пишет « Российская газета ».

Черные риелторы выставили на улицу одиннадцать человек, еще двух пытались лишить жилья.

Членам банды грозит до 10 лет лишения свободы. Прибавить срок могут за хищение паспортов и незаконное удержание одного из пострадавших.

«28-летний житель Бийска, имея всего семь классов образования, спланировал систему отъема жилья и организовал преступную группу, в которую вошли еще девять человек. Они подыскивали одиноких людей, склонных к злоупотреблению спиртным. Втирались к ним в доверие, покупали продукты, спиртное. А потом уговаривали продать жилье, отбирали паспорта, угрожали и заставляли подписать документы. Некоторым давали небольшой задаток тысяч в двадцать, остальные деньги от продажи квартир и домов — а это от 900 тысяч до 3,7 миллиона рублей — оставляли себе», — отмечает издание со ссылкой на региональный СК.

Попалась вся банда после того, как несговорчивый барнаулец заявил в полицию, что его незаконно удерживали и требовали отдать квартиру.

Не получилось и с бийчанином, которого члены банды в состоянии опьянения привели в Росреестр подписывать документы, что привлекло внимание регистраторов.

С этих двух эпизодов, как уточняет издание, следствию удалось раскрутить всю преступную схему.

Ранее пенсионерка в Барнауле взяла кабальный кредит на ремонт квартиры и рискует потерять жилье.