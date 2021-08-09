На Алтае двух осужденных главврачей заставили отдать взятку в бюджет России

В Республике Алтай суд удовлетворил иск о взыскании взятки с бывших руководителей Республиканской больницы, сообщает управление Генпрокуратуры по СФО.

Напомним, в сентябре 2020 года двух бывших главврачей Федора Рау и Сергея Близнюка отправили в колонию на 7,5 года и 8,5 года соответственно.

Рау и его заместитель Близнюк получили 865 тыс. рублей за содействие в закупках на приобретение медпрепаратов и оборудования.

После назначения Близнюка на должность главврача он вновь получил 900 тыс. рублей за совершение аналогичных действий.

«Суд удовлетворил иск прокурора города о взыскании <…> в доход РФ в солидарном порядке денежных средств в сумме 865 000 рублей», — сообщили в ведомстве.

В прокуратуре пояснили, что основанием послужило привлечение «к ответственности за получение взятки за совершение заведомо незаконных действий по участию коммерческой фирмы в закупках».

«В силу требований ГК РФ сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, ничтожна, а полученное по ней подлежит взысканию в доход РФ», — объяснили в ведомстве.

Кстати, после оглашения приговора бывшим главврачам более 400 алтайских медиков вступились за коллег и попросили не лишать свободы.

В 2021 году Республику Алтай потряс еще один коррупционный скандал — министр здравоохранения прятал миллионы в деревянном туалете.