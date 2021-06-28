На Алтае экс-главу стройфирмы осудили за хищение, которое возмутило Грефа

В Республике Алтай осудили бывшего гендиректора компании «Сибкапстрой», которого обвинили в хищении 10 млн рублей, сообщает « Коммерсант ».

Напомним, в 2019 году глава Сбербанка Герман Греф обвинил власть республики в хищении средств, выделенных, в том числе, на строительство системы оснежения.

Речь идет о благоустройстве горнолыжного комплекса «Манжерок». Позже стало известно, что чиновники простили подрядчику (другому) 94 млн рублей.

«В 2017 году фирма „Сибкапстрой“ выполняла работу по госконтракту по строительству механической системы оснежения горнолыжного комплекса „Манжерок“. Гендиректор дал указание работникам установить трубу, которая не соответствовала проектно-сметной документации и стоила значительно меньше», — рассказали в республиканской прокуратуре.

После подрядчик представил заказчику ложные документы о выполнении работ — разница в стоимости составила 10,1 млн рублей.

За «присвоение или растрату в особо крупном размере» бывшего гендиректора лишили свободы на 3 года и 8 месяцев.

Герман Греф в Республике Алтай. altapress.ru

Стоит отметить, что по громкому делу в СИЗО отправили Роберта Пальталлера, бывшего первого вице-премьера Республики Алтай.

Следствие выяснило, что должностные лица подписали акты о приемке, достоверно зная про невыполненные работы по строительству системы оснежения в «Манжерке».

«Это стало основанием для выплаты из бюджета 505 млн рублей, но на самом деле подрядчик не выполнил работу как минимум на 94 млн рублей», — сообщали ранее.

Кстати, «деньги крали» не только на оснежении «Манжерка», но и при благоустройстве Манжерокского озера — экс-директор местного турцентра подделал документы на миллион.