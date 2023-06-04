На Алтае 4 июня произошло землетрясение. Что об этом известно

Магнитуда землетрясения составила 3,5 балла.
В МЧС сообщили, что подземные толчки случились в 6:21 в 23 км на юго-запад от села Чаган-Узун.
Зона сейсмособытия составила 50 км, в нее попали 11 сел и деревень Улаганского и Кош-Агачского районов.
Разрушений нет.
Ранее в Японии произошло землетрясение, которое разрушило около 540 жилых домов.
Между тем на дне океана обнаружили предвестников самого мощного на планете землетрясения.
Дайверы-океанологи обнаружили сотни пугающих дыр. Ими "усеяно" дно Тихого океана. Они «плодятся» группами по три-четыре дыры на квадратный метр и расположены хаотично на глубине до 4 километров.