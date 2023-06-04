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Жизнь

На Алтае 4 июня произошло землетрясение. Что об этом известно

В Республике Алтай рано утром 4 июня задрожала земля.

Землетрясение 4 июня.
Землетрясение 4 июня.
МЧС по Республике Алтай

Магнитуда землетрясения составила 3,5 балла.

В МЧС сообщили, что подземные толчки случились в 6:21 в 23 км на юго-запад от села Чаган-Узун.

Зона сейсмособытия составила 50 км, в нее попали 11 сел и деревень Улаганского и Кош-Агачского районов.

Разрушений нет.

Ранее в Японии произошло землетрясение, которое разрушило около 540 жилых домов.

Между тем на дне океана обнаружили предвестников самого мощного на планете землетрясения.

Дайверы-океанологи обнаружили сотни пугающих дыр. Ими "усеяно" дно Тихого океана. Они «плодятся» группами по три-четыре дыры на квадратный метр и расположены хаотично на глубине до 4 километров.

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