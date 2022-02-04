+2702. На Алтае лишь в трех районах из 59 не обнаружили коронавирус за сутки

В крае за сутки случаи заболевания ковидом выявили в 56 из 59 сельских районов Алтайского края. Таким образом, лишь в трех районах инфекцию не нашли — в Заринском, Солтонском и Суетском районах.
Всего в крае инфицированных — 141 091 (в том числе 15 255 детей). Выздоровели — 111 322 пациента, из них за прошедшие сутки — 468.
Находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной инфекцией — 2 001 человек.
«Кроме этого, 177 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находится на лечении в ковидных госпиталях», — отметили в оперштабе.
Еще 39 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 426 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в стационаре на дому.
«Развернуто 3080 коек, к кислороду имеют подключение 2769, с ИВЛ — 373. Резервных коек — 902», — добавили в оперштабе.
Количество тяжелобольных —315, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 132.
За весь период наблюдений скончались 8 916 человек с ковидом: из них 23 — за прошедшие сутки (все — непосредственно из-за COVID-19). Всего от ковида скончались 7 446 человек (по иным причинам — 1 470).
По данным на 4 февраля: прививается 1 288 931 человек: получили первую вакцину — 72 123 (в том числе 1 365 детей в возрасте 12−17 лет), полностью вакцинированы — 1 138 786, повторно вакцинировались — 78 022.
Ранее глава алтайского минздрава Дмитрий Попов проверил готовность поликлиник к удару омикрона.
Новые случаи:
Барнаул — 1600, Бийск — 130, Рубцовск — 59, Новоалтайск — 47, Заринск — 41, Славгород — 31, Мамонтовский район — 26, Первомайский район — 25, Косихинский, Шипуновский районы — по 24, Белокуриха, Бийский, Локтевский, Советский районы — по 23, Каменский, Рубцовский, Смоленский, Угловский, Целинный, Чарышский районы — по 21, Красногорский, Павловский, Поспелихинский районы — по 20, Завьяловский, Кулундинский, Тальменский районы — по 19, Зональный, Солонешенский, Топчихинский районы — по 18, Алтайский, Михайловский, Родинский, Хабарский районы — по 17, Троицкий район — 16, Алейский, Калманский районы — по 15, Тогульский район — 14, Немецкий национальный район — 13, Ребрихинский район — 12, Бурлинский, Шелаболихинский районы — по 11, Егорьевский, Ельцовский, Курьинский районы — по 10, Быстроистокский, Третьяковский районы — по 9, Змеиногорский, Тюменцевский районы — по 8, Романовский район — 7, Благовещенский, Ключевский, Новичихинский, Панкрушихинский, Табунский районы — по 6, Краснощековский, Усть-Калманский районы — по 5, Волчихинский, Крутихинский, Петропавловский районы — по 4, Баевский район — 3, Кытмановский, Усть-Пристанский районы — по 2, Залесовский район — 1.