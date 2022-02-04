+2702. На Алтае лишь в трех районах из 59 не обнаружили коронавирус за сутки

В Алтайском крае, по данным на 4 февраля, зарегистрировали 2702 случая заболевания коронавирусом и 23 смерти, сообщает региональный оперштаб.

В крае за сутки случаи заболевания ковидом выявили в 56 из 59 сельских районов Алтайского края. Таким образом, лишь в трех районах инфекцию не нашли — в Заринском, Солтонском и Суетском районах.

Всего в крае инфицированных — 141 091 (в том числе 15 255 детей). Выздоровели — 111 322 пациента, из них за прошедшие сутки — 468.

Находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной инфекцией — 2 001 человек.

«Кроме этого, 177 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находится на лечении в ковидных госпиталях», — отметили в оперштабе.

Еще 39 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 426 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в стационаре на дому.

Коронавирус. Пандемия. СС0

«Развернуто 3080 коек, к кислороду имеют подключение 2769, с ИВЛ — 373. Резервных коек — 902», — добавили в оперштабе.

Количество тяжелобольных —315, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 132.

За весь период наблюдений скончались 8 916 человек с ковидом: из них 23 — за прошедшие сутки (все — непосредственно из-за COVID-19). Всего от ковида скончались 7 446 человек (по иным причинам — 1 470).

По данным на 4 февраля: прививается 1 288 931 человек: получили первую вакцину — 72 123 (в том числе 1 365 детей в возрасте 12−17 лет), полностью вакцинированы — 1 138 786, повторно вакцинировались — 78 022.

Ранее глава алтайского минздрава Дмитрий Попов проверил готовность поликлиник к удару омикрона.