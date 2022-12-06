6 декабря
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Жизнь

На Алтае медицинские учреждения получили новые машины скорой помощи

В Алтайском крае медики из разных районов получили 17 новых машин скорой помощи. На эти цели из федерального бюджета выделили 86 млн рублей, сообщает «Алтайская правда».

Алтайские врачи получили новые машины скорой помощи.
Алтайские врачи получили новые машины скорой помощи.
Анна Зайкова

Транспортные средства получили медицинские учреждения Бийска, Змеиногорска, центральная районная больница Баевского. Также Благовещенский, Петропавловский, Ребрихинский и другие районы.

Решение обновить транспорт вызвано большим количеством вызовов в пик заболеваемости, бригад скорой не хватало.

Машинам в некоторых районах нужно выезжать на дальние расстояния.

Медики из Барнаула получили новый автомобиль класса С — реанимобиль для выезда реанимационных бригад.

На покупку новых машин в учреждения первичной медицинской помощи в 2023 году предусмотрели 200 млн рублей.

Как отмечает министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов, в медицинских учреждениях требуется заменить более 40% транспорта.

Из 330 машин скорой помощи поменяли уже 150.

Ранее стало известно, что дефицит врачей в Алтайском крае составляет 1,5 тысячи.

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