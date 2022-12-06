На Алтае медицинские учреждения получили новые машины скорой помощи

Транспортные средства получили медицинские учреждения Бийска, Змеиногорска, центральная районная больница Баевского. Также Благовещенский, Петропавловский, Ребрихинский и другие районы.
Решение обновить транспорт вызвано большим количеством вызовов в пик заболеваемости, бригад скорой не хватало.
Машинам в некоторых районах нужно выезжать на дальние расстояния.
Медики из Барнаула получили новый автомобиль класса С — реанимобиль для выезда реанимационных бригад.
На покупку новых машин в учреждения первичной медицинской помощи в 2023 году предусмотрели 200 млн рублей.
Как отмечает министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов, в медицинских учреждениях требуется заменить более 40% транспорта.
Из 330 машин скорой помощи поменяли уже 150.
Ранее стало известно, что дефицит врачей в Алтайском крае составляет 1,5 тысячи.
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