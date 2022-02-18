На Алтае нашли нового начальника для ДСУ, где прежний попался на крупном хищении

В Алтайском крае на должность начальника Северо-Восточного ДСУ предложили кандидатуру Романа Сомова, который много лет проработал в Северо-Западном ДСУ, сообщает АКЗС.

Вопрос о назначении Сомова на должность начальника ГУП внесли в проект повестки февральской сессии АКЗС.

Кандидатуру на пост нового руководителя предприятия представило правительство Алтайского края.

«В настоящее время Сомов назначен на должность главного инженера предприятия с временным возложением исполнения обязанностей по должности начальника ДСУ», — говорится в сообщении.

Сергей Сивец. moyaokruga.ru.

Напомним, прежнего руководителя Северо-Восточного ДСУ Сергея Сивца в декабре 2021 года признали виновным в «присвоении и растрате имущества в особо крупном размере».

«С сентября по ноябрь 2020 года осужденный, являясь начальником дорожно-строительного управления, заключил договор субподряда с одним из обществ с ограниченной ответственностью, в котором был фактическим соучредителем на выполнение работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования на территории Алтайского края. Обвиняемый, имея умысел на хищение денежных средств, существенно завысил стоимость работ и похитил более 6 млн 170 тысяч рублей», — рассказали в краевом СК.

Экс-начальник вину признал и полностью возместил ущерб. Суд назначил 3 года лишения свободы условно, а также оштрафовал на 500 тыс. рублей.