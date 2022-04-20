На Алтае неофициальный грузчик утащил чужие вещи во время переезда

С жалобой в полицию обратился житель Славгорода, у которого похитили бензиновый триммер и сотовый телефон.

Сотрудники уголовного розыска оперативно задержали 40-летнего местного жителя, который сразу же признался в содеянном.

«Подозреваемый неофициально работает грузчиком. Накануне именно он помогал потерпевшему с переездом», — рассказали в ведомстве.

Мужчина знал, что хозяин вещей отсутствует. Он повредил входную дверь в арендуемом доме и проник внутрь.

Ранее в Барнауле раскрыли дерзкую кражу европоддонов, но сами европоддоны не нашли.