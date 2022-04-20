20 апреля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

На Алтае неофициальный грузчик утащил чужие вещи во время переезда

В Алтайском крае задержали ранее судимого мужчину, подрабатывающего грузчиком, сообщает региональное МВД.

Грузчик.
Грузчик.
pixabay.com

С жалобой в полицию обратился житель Славгорода, у которого похитили бензиновый триммер и сотовый телефон.

Сотрудники уголовного розыска оперативно задержали 40-летнего местного жителя, который сразу же признался в содеянном.

«Подозреваемый неофициально работает грузчиком. Накануне именно он помогал потерпевшему с переездом», — рассказали в ведомстве.

Мужчина знал, что хозяин вещей отсутствует. Он повредил входную дверь в арендуемом доме и проник внутрь.

Ранее в Барнауле раскрыли дерзкую кражу европоддонов, но сами европоддоны не нашли.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость