На Алтае обнаружили таинственную «гору Мертвецов»

Жителей Республики Алтай не на шутку встревожил таинственный шар, которые они заметили на Семинском перевале. Соцсети завалили фото и видео «неопознанного объекта».

НЛО в горах

В группе «Подслушано Горно-Алтайск» фотографии необычного шара появились еще 6 ноября. Местные описали это так: светящийся шар диаметром метров 30 повис над кронами деревьев, никаких действий не совершал.

Также выложили и видео подозрительного шара. Многие автомобилисты останавливались и фотографировали «НЛО».

Луна или молния

В комментарии посыпались объяснения природы таинственного объекта. Многие предположили, что это Луна или шаровая молния, но позже появились фотографии шара вблизи.

Оказалось, что это осветительный прибор на троссах.

Семинский «перевал Дятлова»

Позже стало известно, что в окрестностях сел Чемал, Элекмонар и Семинского перевала работает съемочная группа. В Instagram удалось найти, что снимается в фильме Егор Бероев, а сама картина будет рассказывать о трагической истории группы Дятлова, которая пропала на «горе Мертвецов».

Засекреченное дело

Группа туристов под руководством студента Уральского политехнического института (УПИ, ныне УрФУ) Игоря Дятлова в ночь на 2 февраля 1959 года пропала в горах Северного Урала.

Через несколько дней поисковой операции на склоне горы Холатчахль <впоследствии ее назвали горой Мертвецов> были найдены разрезанная палатка и пять тел туристов, а еще четверых нашли лишь через два месяца под снегом.

На одежде обнаружили радиацию. Материалы уголовного дела долгие годы были засекречены. Причина случившегося до сих пор неизвестна.

Гибель на перевале Дятлова. commons.wikimedia.org

Спустя 60 лет после трагедии теми загадочными событиями заинтересовалась прокуратура.

Ранее исследователи выдвигали различные версии гибели группы: студенты погибли из-за военных испытаний, туристов почему-то ослепли и были дезориентированы на местности, отряд якобы преследовали манси (народность на Среднем Урале) и многие другие.

Прокуроры назвали три вероятные причины гибели студентов, и все они связаны с природными явлениями, криминал исключается полностью. Это лавина, снежная доска или ураган — о ветрах очень большой силы известно местным народностям.