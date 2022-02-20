На Алтае очередной рекорд выздоровлений. Ковид третьи сутки терпит поражение

В крае за сутки выздоровели 10 904 пациента — это новый рекорд в регионе. Сутками ранее, 19 февраля, зарегистрировали 6 086 излечений, а 18 февраля — 7 837. Таким образом, в крае третьи сутки фиксируют большое количество выздоровевших — 24 017 в сумме. В начале февраля выздоравливали примерно 150 человек в день.
Всего в крае инфицированных — 208 363 (в том числе 28 791 ребенок). Выздоровели — 153 236 пациента, из них за прошедшие сутки — 10 904.
Находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной инфекцией — 2 780 человек.
«Кроме этого, 251 пациент с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях», — отметили в оперштабе.
Еще 83 человека (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 591 пациент с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в стационаре на дому.
«Развернуто 3430 коек, к кислороду имеют подключение 3031, с ИВЛ — 373. Резервных коек — 439», — добавили в оперштабе.
Количество тяжелобольных — 496, из них подключены к аппаратам ИВЛ — 168.
За весь период наблюдений скончались 9 238 человек с ковидом: из них 21 — за прошедшие сутки (20 — непосредственно из-за COVID-19). Всего от ковида скончались 7 766 человек (по иным причинам — 1 472).
По данным на 20 февраля: прививается 1 332 518 человек (в том числе 1 680 детей в возрасте 12−17 лет): получили первую вакцину — 61 247, полностью вакцинированы — 1 185 854, повторно вакцинировались — 85 417.
Ранее в Барнауле решили закрыть «ковидную поликлинику» в Диагностическом центре, но пообещали открыть при необходимости.
Новые случаи:
Барнаул — 1672; Алейск — 51; Алейский район — 21; Алтайский район — 24; Баевский район — 16; Белокуриха — 11; Бийск — 147; Бийский район — 29; Благовещенский район — 34; Бурлинский район — 5; Быстроистокский район — 27; Волчихинский район — 27; Егорьевский район — 23; Ельцовский район — 7; Завьяловский район — 33; Залесовский район — 29; Заринск — 61; Заринский район — 39; Змеиногорский район — 36; Зональный район — 42; Калманский район — 31; Камень-на-Оби — 67; Каменский район — 31; Ключевский район — 21; Косихинский район — 25; Красногорский район — 33; Краснощековский район — 39; Крутихинский район — 13; Кулундинский район — 48; Курьинский район — 28; Кытмановский район — 6; Локтевский район — 35; Мамонтовский район — 46; Михайловский район — 12; Немецкий район — 41; Новичихинский район — 40; г. Новоалтайск — 98; Павловский район — 36; Панкрушихинский район — 28; Первомайский район — 33; Петропавловский район — 34; Поспелихинский район — 45; Ребрихинский район — 44; Родинский район — 41; Романовский район — 49; Рубцовск — 96; Рубцовский район — 32; Славгород — 88; Смоленский район — 47; Советский район — 45; Солонешенский район — 38; Солтонский район — 17; Суетский район — 18; Табунский район — 27; Тальменский район — 18; Тогульский район — 47; Топчихинский район — 45; Третьяковский район — 22; Троицкий район — 42; Тюменцевский район — 28; Угловский район — 25; Усть — Калманский район — 39; Усть-Пристанский район — 17; Хабарский район — 41; Целинный район — 42; Чарышский район — 30; Шелаболихинский район — 1; Шипуновский район — 50.