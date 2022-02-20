На Алтае очередной рекорд выздоровлений. Ковид третьи сутки терпит поражение

В Алтайском крае, по данным на 20 февраля, зарегистрировали 4 113 случаев заболевания коронавирусом и 21 смерть, сообщает региональный оперштаб.

В крае за сутки выздоровели 10 904 пациента — это новый рекорд в регионе. Сутками ранее, 19 февраля, зарегистрировали 6 086 излечений, а 18 февраля — 7 837. Таким образом, в крае третьи сутки фиксируют большое количество выздоровевших — 24 017 в сумме. В начале февраля выздоравливали примерно 150 человек в день.

Всего в крае инфицированных — 208 363 (в том числе 28 791 ребенок). Выздоровели — 153 236 пациента, из них за прошедшие сутки — 10 904.

Находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной инфекцией — 2 780 человек.

«Кроме этого, 251 пациент с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях», — отметили в оперштабе.

Еще 83 человека (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 591 пациент с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в стационаре на дому.

Коронавирус. Пандемия. CC0

«Развернуто 3430 коек, к кислороду имеют подключение 3031, с ИВЛ — 373. Резервных коек — 439», — добавили в оперштабе.

Количество тяжелобольных — 496, из них подключены к аппаратам ИВЛ — 168.

За весь период наблюдений скончались 9 238 человек с ковидом: из них 21 — за прошедшие сутки (20 — непосредственно из-за COVID-19). Всего от ковида скончались 7 766 человек (по иным причинам — 1 472).

По данным на 20 февраля: прививается 1 332 518 человек (в том числе 1 680 детей в возрасте 12−17 лет): получили первую вакцину — 61 247, полностью вакцинированы — 1 185 854, повторно вакцинировались — 85 417.

Ранее в Барнауле решили закрыть «ковидную поликлинику» в Диагностическом центре, но пообещали открыть при необходимости.