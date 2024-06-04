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Жизнь

На Алтае пресекли незаконный вылов рыбы

Транспортные полицейские остановили незаконный вылов рыбы на реке Чулышман в Горном Алтае, сообщает пресс-служба ведомства.

Сотрудники полиции и Росгвардии пресекли незаконную рыбалку в верховьях реки Чулышман.

Полицейские выяснили, что 65-летний мужчина незаконно выловил 40 рыб разных видов с помощью лодки и сети длиной 250 м. Ущерб от его действий составил 20 тыс. рублей. Все орудия лова и улов были изъяты.

Полиция завела уголовное дело на задержанного за незаконный вылов рыбы. За это преступление можно получить до двух лет лишения свободы.

Транспортная полиция просит граждан сообщать о случаях браконьерства или найденных орудиях незаконного лова.

Ранее сообщалось, что на Алтае мужчина незаконно ловил рыбу.

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