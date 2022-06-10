На Алтае примирением закончилось «дело об убийстве брата» на охоте из-за зайца

В Алтайском крае прекратили уголовное дело, возбужденное после гибели охотника, которого подстрелил собственный брат, сообщает « КП-Барнаул ».

Напомним, трагический случай произошел в Тальменском районе 3 января 2022 года. Братья в лесу охотились на зайца, когда услышали шорох в кустах.

Один мужчина решил выгнать добычу, а другой остался ждать. Увидев движение в кустах, мужчина выстрелил.

«Целью оказался его брат. Охотнику были причинены телесные повреждения в виде огнестрельного ранение головы и левого бедра, его смерть наступила по пути следования в Тальменскую ЦРБ», — рассказали в объединенной пресс-службе судов Алтайского края.

Уголовное дело возбудили по факту причинения смерти по неосторожности.

Во время судебного заседания сын погибшего обратился с заявлением о прекращении уголовного дела. Суд прекратил дело за примирением сторон.

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