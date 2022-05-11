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Жизнь

На Алтае произошло землетрясение

11 мая подземный толчок магнитудой 3,1 зафиксирован в 242 км к юго-востоку от Горно-Алтайска, сообщает «Интерфакс» со ссылкой Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

Землетрясение.
Землетрясение.
unsplash.com

Эпицентр землетрясения, произошедшего в 03:57 по местному времени, находился примерно в 20 км юго-западнее поселка Курай.

Интенсивность землетрясения в эпицентре составила 3,5 балла по шкале MSK-64.

Очаг сейсмоактивности

Землетрясение зарегистрировано в границах очага сейсмоактивности, который сохраняется в регионе более 15 лет. Геофизики связывают это с процессами горообразования, продолжающимися последние 5−10 млн лет.

Скорость горизонтальных тектонических движений Горного Алтая относительно северной части Евразии составляет 1,19 мм в год по направлению к северо-западу.

Ранее недалеко от Чуйского тракта произошло землетрясение.

Сейсмологи включили Алтай в число регионов, где могут произойти разрушительные землетрясения.

Самыми сейсмически опасными регионами России являются Камчатка, Курилы, Сахалин, север Якутии, Прибайкалье, Забайкалье, Алтай, Саяны, Северный Кавказ и Крым.

Несмотря на то, что ученые знают, где могут произойти самые страшные землетрясения, они не могут назвать точное время начала катастрофы.

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