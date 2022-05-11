На Алтае произошло землетрясение

Эпицентр землетрясения, произошедшего в 03:57 по местному времени, находился примерно в 20 км юго-западнее поселка Курай.
Интенсивность землетрясения в эпицентре составила 3,5 балла по шкале MSK-64.
Очаг сейсмоактивности
Землетрясение зарегистрировано в границах очага сейсмоактивности, который сохраняется в регионе более 15 лет. Геофизики связывают это с процессами горообразования, продолжающимися последние 5−10 млн лет.
Скорость горизонтальных тектонических движений Горного Алтая относительно северной части Евразии составляет 1,19 мм в год по направлению к северо-западу.
Ранее недалеко от Чуйского тракта произошло землетрясение.
Сейсмологи включили Алтай в число регионов, где могут произойти разрушительные землетрясения.
Самыми сейсмически опасными регионами России являются Камчатка, Курилы, Сахалин, север Якутии, Прибайкалье, Забайкалье, Алтай, Саяны, Северный Кавказ и Крым.
Несмотря на то, что ученые знают, где могут произойти самые страшные землетрясения, они не могут назвать точное время начала катастрофы.