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На Алтае разрешили массовые мероприятия. И ковид отступает, и Великий праздник наступает

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко снял запрет на проведение массовых и публичных мероприятий, сообщает правительство региона.

Участники шествия "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2015 год.
Участники шествия "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2015 год.
Юлия Плетнёва

Томенко в среду, 6 апреля, подписал указ об отмене ограничений на проведение массовых и публичных мероприятий, а также на оказание услуг аналогичного характера.

«Решение принято на фоне определенного улучшения эпидемиологической ситуации, а также в связи с наступлением периода подготовки и проведения традиционных весенних мероприятий, в том числе торжеств, посвященных Дню Великой Победы», — объяснили в правительстве.

В регионе сохраняется требование об отдельных мерах профилактики, в их числе — соблюдение масочного режима и социальная дистанции в общественных местах. Кроме того, необходимо обеззараживать воздух и проводить дезинфекцию.

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Как сообщает «Интерфакс», в Республике Алтай тоже с 6 апреля разрешили проводить массовые мероприятия. Запрет отменили из-за низкого уровня заболеваемости COVID-19.

За неделю количество заболевших в республике снизилось на 49,4%, а госпитализированных — на 30%.

«Решением оперативного штаба по противодействию коронавирусу снят запрет на проведение массовых мероприятий. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Олег Хорохордин», — рассказал пресс-секретарь главы региона Михаил Максимов.

Напомним, в Алтайском крае 1 марта отменили QR-коды и изоляцию и сняли многие ограничительные меры (в частности, по заполняемости залов в культурных учреждения). Однако запрет на массовые мероприятия продолжил действовать.

При этом 18 марта в Барнауле разрешили провести массовый митинг-концерт, приуроченный ко Дню воссоединения Крыма с Россией.

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