На Алтае скопились тонны тяжелых металлов, которые срочно надо утилизировать

В официальном сообщении правительства подчеркивается, что негативная экологическая ситуация связано с полувековой обработкой месторождения ртути.
«За это время здесь скопились тонны ядовитого вещества и других тяжёлых металлов, которые необходимо утилизировать», — подчеркнули в правительстве.
На первом этапе будет разработан проект оздоровления данной территории и проведена соответствующая экспертиза. При необходимости финансирование на проведение восстановительных работ будет увеличено.
По данным сервиса «РБК-Компании» завод зарегистрирован в Улаганском районе Республики Алтай. Уставный капитал — 10 тыс. рублей. Численность работников завода — 1 человек.
Учредителями предприятиями обозначены 4 физических лица, в том числе и генеральный директор завода Николай Буторин.