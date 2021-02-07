На Алтае скопились тонны тяжелых металлов, которые срочно надо утилизировать

Правительство России выделило 115 млн рублей Республике Алтай для решения экологических проблем на Акташском горно-металлургическом заводе. Соответствующий документ подписал председатель кабмина Михаил Мишустин.

В официальном сообщении правительства подчеркивается, что негативная экологическая ситуация связано с полувековой обработкой месторождения ртути.

«За это время здесь скопились тонны ядовитого вещества и других тяжёлых металлов, которые необходимо утилизировать», — подчеркнули в правительстве.

На первом этапе будет разработан проект оздоровления данной территории и проведена соответствующая экспертиза. При необходимости финансирование на проведение восстановительных работ будет увеличено.

По данным сервиса «РБК-Компании» завод зарегистрирован в Улаганском районе Республики Алтай. Уставный капитал — 10 тыс. рублей. Численность работников завода — 1 человек.

Учредителями предприятиями обозначены 4 физических лица, в том числе и генеральный директор завода Николай Буторин.