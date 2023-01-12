12 января
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Жизнь

На Алтае сразу четырех барсов впервые сняли на видео

Четырех краснокнижных снежных барсов в дикой природе впервые сняли на камеру смартфона. Об этом сообщают в пресс-службе Алтае-Саянского отделения Всемирного фонда дикой природы (WWF), пишет ТАСС.

Снежный барс.
Снежный барс.
Tambako The Jaguar, CC BY-ND 2.0, part from original

Уникальный материал снял инспектор дирекции ООПТ Алтая и природного парка «Уч-Энмек» Эзен Санакаев в январе этого года, во время патрулирования территории заказника «Шавлинский» в долине реки Аргут.

По словам Александра Карнаухова, координатора проектов WWF, в дикой природе в России никто и никогда не снимал четырех снежных барсов ни смартфоном, ни обычной камерой. А четыре котенка в выводке снежных барсов — большая редкость.

«Мы планируем установить здесь больше автоматических камер и пристально следить за группировкой, уделять внимание охране. Точное место мы, конечно, не раскрываем, чтобы не привлекать внимание нарушителей», — цитирует пресс-служба Арбына Амыева, начальника отдела природного парка «Уч-Энмек» Дирекции ООПТ Республики Алтай.

Ранее впервые за 20 лет обнаружили следы редких краснокнижных животных.

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