На Алтае стали выпускать молочной продукции для детей почти вдвое больше

За час по конвейеру проезжают 6 тыс. бутылочек детского молока.

Отмечается, что для детского питания молоко проверяют очень тщательно. Смотрят наличие белка, антибиотиков, а также кислотность и термоустойчивость

Раньше некоторые анализы могли занимать несколько дней, однако теперь это делается за пару минут.

Узнать все о молочном продукте может каждый покупатель. Вся молочная и кисломолочная продукция подлежит обязательной маркировке. Проверить ее можно через приложение "Честный знак".



С начала года в Алтайском крае вдвое увеличилось производство молочных продуктов.

Ранее сообщалось, что на Алтае стало меньше сливочного масла, которое оказалось не особо нужно.