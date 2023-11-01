1 ноября
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

На Алтае стали выпускать молочной продукции для детей почти вдвое больше

Барнаульский молочный комбинат - единственный в крае выпускает молочную продукцию для детей, сообщают "Вести Алтай".

Молоко. Печенье. Ужин.
Молоко. Печенье. Ужин.
СС0

За час по конвейеру проезжают 6 тыс. бутылочек детского молока.

Отмечается, что для детского питания молоко проверяют очень тщательно. Смотрят наличие белка, антибиотиков, а также кислотность и термоустойчивость

Раньше некоторые анализы могли занимать несколько дней, однако теперь это делается за пару минут.

Узнать все о молочном продукте может каждый покупатель. Вся молочная и кисломолочная продукция подлежит обязательной маркировке. Проверить ее можно через приложение "Честный знак".

С начала года в Алтайском крае вдвое увеличилось производство молочных продуктов.

Ранее сообщалось, что на Алтае стало меньше сливочного масла, которое оказалось не особо нужно.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость