На Алтае участникам ОПГ, похитившим молоко на 27 млн рублей, грозит до 10 лет

Напомним, молоко похищали в Бийске. Руководитель организованной группы с целью «отмыть молоко» зарегистрировал ИП и продавал товар переработчикам в Алтайском крае и Республике Алтай.
Бизнесмен заключал с компаниями гражданско-правовые договоры и сопровождал сделки подложными документами.
«Четверо злоумышленников с января 2016 по май 2018 года похищали у предприятия молоко, осуществляя транспортировку, отклоняясь от заданных маршрутов и сливая часть перевозимого молока в специальные емкости», — рассказали в ведомстве.
Участникам ОПГ обвинили в «краже, совершенной организованной группой в особо крупном размере» — около 27 млн рублей. Обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы.
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