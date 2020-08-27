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Жизнь

На Алтае участникам ОПГ, похитившим молоко на 27 млн рублей, грозит до 10 лет

В Алтайском крае направили в суд уголовное дело в отношении группы, подозреваемой в хищении молока в особо крупном размере, сообщает региональный главк МВД.

Молоко.
Молоко.
СС0

Напомним, молоко похищали в Бийске. Руководитель организованной группы с целью «отмыть молоко» зарегистрировал ИП и продавал товар переработчикам в Алтайском крае и Республике Алтай.

Бизнесмен заключал с компаниями гражданско-правовые договоры и сопровождал сделки подложными документами.

«Четверо злоумышленников с января 2016 по май 2018 года похищали у предприятия молоко, осуществляя транспортировку, отклоняясь от заданных маршрутов и сливая часть перевозимого молока в специальные емкости», — рассказали в ведомстве.

Участникам ОПГ обвинили в «краже, совершенной организованной группой в особо крупном размере» — около 27 млн рублей. Обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее altapress.ru рассказал про алтайского мошенника по прозвищу «Композитор». Советуем прочитать, если интересны удивительные и достойные Голливуда истории из насыщенной жизни уроженца Барнаула.

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