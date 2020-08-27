На Алтае участникам ОПГ, похитившим молоко на 27 млн рублей, грозит до 10 лет

Напомним, молоко похищали в Бийске. Руководитель организованной группы с целью «отмыть молоко» зарегистрировал ИП и продавал товар переработчикам в Алтайском крае и Республике Алтай.

Бизнесмен заключал с компаниями гражданско-правовые договоры и сопровождал сделки подложными документами.

«Четверо злоумышленников с января 2016 по май 2018 года похищали у предприятия молоко, осуществляя транспортировку, отклоняясь от заданных маршрутов и сливая часть перевозимого молока в специальные емкости», — рассказали в ведомстве.