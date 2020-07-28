На Алтае ветеран ВОВ через суд получил выплату по случаю 75-й годовщины Победы

Прокуратура по обращению ветерана Великой Отечественной войны провела проверку соблюдения его социальных прав.
«Установлено, что гражданин относится к ветеранам Великой Отечественной войны, следовательно, имеет право на единовременную выплату 50 тыс. рублей <…> в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов», — рассказали в ведомстве.
Напомним, в феврале Владимир Путин подписал указ о единовременных выплатах ветеранам и труженикам тыла.
Деньги должны были перечислить в апреле — мае 2020 года. Однако алейское межрайонное управление ПФР не произвела выплату ветерану, отмечает надзорное ведомство.
После прокурорской проверки нарушения прав ветерана устранили — ему перечислили 50 тыс. рублей.