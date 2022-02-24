На Алтае жители с редким заболеванием «выбивают лекарства через суд». Проверяет СК

В ведомстве рассказали про жалобы со стороны людей, страдающих редким заболеванием — наследственным ангионевротическим отеком.
Жители края сообщили, что им отказывают в предоставлении лекарственных препаратов.
«По словам граждан, система здравоохранения края обеспечивает необходимыми лекарствами лишь после вынесения судебных решений. Однако указанное заболевание нередко приводит к летальным исходам, если вовремя не получать лечение специальными препаратами», — пояснили в СК.
Следователи проверяют на халатность должностных лиц, которые отвечают за обеспечение лекарствами страдающих редкими заболеваниями граждан.
Ранее приставы не смогли наказать алтайский минздрав за задержку с покупкой супер-дорогого лекарства.