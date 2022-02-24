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Жизнь

На Алтае жители с редким заболеванием «выбивают лекарства через суд». Проверяет СК

В Алтайском крае начали проверку по факту халатности при обеспечении жителей лекарственными препаратами, сообщает региональный СК.

Следственный комитет.
Следственный комитет.
Анна Зайкова

В ведомстве рассказали про жалобы со стороны людей, страдающих редким заболеванием — наследственным ангионевротическим отеком.

Жители края сообщили, что им отказывают в предоставлении лекарственных препаратов.

«По словам граждан, система здравоохранения края обеспечивает необходимыми лекарствами лишь после вынесения судебных решений. Однако указанное заболевание нередко приводит к летальным исходам, если вовремя не получать лечение специальными препаратами», — пояснили в СК.

Следователи проверяют на халатность должностных лиц, которые отвечают за обеспечение лекарствами страдающих редкими заболеваниями граждан.

Ранее приставы не смогли наказать алтайский минздрав за задержку с покупкой супер-дорогого лекарства.

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