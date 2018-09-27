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На Байконуре искали дыры от дрели на «Союзе», запускаемом 11 октября

Космический корабль «Союз МС-10», предназначенный для запуска очередной экспедиции на МКС, допустили к заправке на космодроме Байконур, сообщает РИА Новости.

Ракета-носитель "Союз-2.1В".
Ракета-носитель "Союз-2.1В".
vk.com/mil

Перед допуском корабль тщательно обследовали и не нашли никаких следов от свёрл.

«Дополнительные проверки на герметичность прошли сразу же после расконсервации корабля. Никаких проблем с кораблем не обнаружено. У него в рамках предстартовой подготовки перед стыковкой к ракете-носителю осталась заправка компонентами топлива, которая пройдет в четверг», — рассказал собеседник агентства.

Запуск «Союза МС-10» к МКС планируется провести 11 октября, пишет bfm.ru.

Тренировки перед полетом

В корабле «Союз» 26 сентября работали экипажи — тренировались перед полетом, осматривали его. Они находились как в бытовом отсеке, так и в спускаемом аппарате. Перед стыковкой с ракетой космонавты проведут еще одно занятие в корабле и примут его у испытателей.

Ранее сообщалось, что в корабле «Союз МС-09», пристыкованном к Международной космической станции, было обнаружено отверстие от сверла, через которое проходила утечка воздуха. Космонавты заклеили отверстие спецгерметиком.

Комиссия «Роскосмоса» проводит расследование, которое планируется завершить к концу ноября.

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