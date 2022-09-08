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Жизнь

На что стоит обратить внимания на Наталью Овсяницу. Приметы и традиции 8 сентября

8 сентября на Руси отмечали День Натальи Овсяницы. Христиане почитали святых Наталью и Адриана. Altapress.ru рассказывает, какие приметы и традиции стоит соблюдать в этот день.

Овес. Молоко. Зерна
Овес. Молоко. Зерна
СС0

Традиции на Наталью Овсяницу

Овсяницей 8 сентября назвали из-за того, что в этот день собирали урожай овса. Из него делали традиционные блюда: овсяные блины и кисель. Их ели всей семьей.

На этот счет существовала поговорка: «Адриан толокно месил, а Наталия блины пекла».

Также благодарили своих главных помощников — лошадей. Им насыпали овса вдоволь. «Не кони везут, а овес везет», — поговаривали предки.

Что нельзя делать 8 сентября

  • В день Натали и Адриана супругам нельзя выяснять отношения. Иначе брак может распасться.
  • Ни в коем случае нельзя бездельничать и лениться. А то деньги водиться перестанут.
  • Нельзя 8 сентября работать на земле — могут начаться проблемы со здоровьем.
  • Стоит посвятить день уборке и стирке, а также рукоделию.

Приметы Овсяницы

  • Если человек родился 8 сентября, то он должен носить яшму.
  • Если девочку, родившуюся в этот день, назвать Натальей, она проживет долгую и счастливую жизнь.
  • Холодное утро предвещает раннюю морозную зиму.
  • Много рябины — скоро наступят холода.
  • Много опят в лесу —"бабьего лета" не жди.
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