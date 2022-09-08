На что стоит обратить внимания на Наталью Овсяницу. Приметы и традиции 8 сентября

8 сентября на Руси отмечали День Натальи Овсяницы. Христиане почитали святых Наталью и Адриана. Altapress.ru рассказывает, какие приметы и традиции стоит соблюдать в этот день.

Традиции на Наталью Овсяницу

Овсяницей 8 сентября назвали из-за того, что в этот день собирали урожай овса. Из него делали традиционные блюда: овсяные блины и кисель. Их ели всей семьей.

На этот счет существовала поговорка: «Адриан толокно месил, а Наталия блины пекла».

Также благодарили своих главных помощников — лошадей. Им насыпали овса вдоволь. «Не кони везут, а овес везет», — поговаривали предки.

Что нельзя делать 8 сентября

В день Натали и Адриана супругам нельзя выяснять отношения. Иначе брак может распасться.

Ни в коем случае нельзя бездельничать и лениться. А то деньги водиться перестанут.

Нельзя 8 сентября работать на земле — могут начаться проблемы со здоровьем.

Стоит посвятить день уборке и стирке , а также рукоделию.

Приметы Овсяницы