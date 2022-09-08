На что стоит обратить внимания на Наталью Овсяницу. Приметы и традиции 8 сентября

Традиции на Наталью Овсяницу
Овсяницей 8 сентября назвали из-за того, что в этот день собирали урожай овса. Из него делали традиционные блюда: овсяные блины и кисель. Их ели всей семьей.
На этот счет существовала поговорка: «Адриан толокно месил, а Наталия блины пекла».
Также благодарили своих главных помощников — лошадей. Им насыпали овса вдоволь. «Не кони везут, а овес везет», — поговаривали предки.
Что нельзя делать 8 сентября
- В день Натали и Адриана супругам нельзя выяснять отношения. Иначе брак может распасться.
- Ни в коем случае нельзя бездельничать и лениться. А то деньги водиться перестанут.
- Нельзя 8 сентября работать на земле — могут начаться проблемы со здоровьем.
- Стоит посвятить день уборке и стирке, а также рукоделию.
Приметы Овсяницы
- Если человек родился 8 сентября, то он должен носить яшму.
- Если девочку, родившуюся в этот день, назвать Натальей, она проживет долгую и счастливую жизнь.
- Холодное утро предвещает раннюю морозную зиму.
- Много рябины — скоро наступят холода.
- Много опят в лесу —"бабьего лета" не жди.