По грибы на Тита Грибника. Приметы, традиции и запреты на 7 сентября

Традиции Тита Листопадника
К 7 сентября начинали опадать листья и спеть грибы. Отсюда и названия праздника.
Освободившись от полевых работ. женщины и дети шли в лес и собирали полные лукошки грибов. А после шли готовить традиционные блюда — картофель и пироги с грибами, грибной суп.
Также в эту пору начинали молотить зерно впрок. Предки говорили: «Грибы грибами, а молотьба за плечами». На Руси это часто делали вручную.
Что нельзя делать 7 сентября
- Если за окном дождь, то все магические обряды — под строгим запретом. Иначе можно навлечь несчастья.
- Строительные работы этот день лучше отложить. А то возможно придется переделывать.
- Нужно отложить сделки и переговоры, поскольку они могут оказаться невыгодными в дальнейшем.
- Нельзя экспериментировать с внешностью.
Приметы Грибороста
- Хороший урожай хлеба предвещает суровую зиму.
- Дождь утром — к хорошей погода.
- Урожай грибов — к долгой зиме.
- Деревья потрескивают и пощелкивают — значит, погода установится сухая.
- Частое и отрывистое карканье ворон кличат дождь.
- Хорошая примета умыться в этот день водой, в которую окунули серебряное изделие. Тогда на протяжении целого года сохранится здоровье и бодрость.