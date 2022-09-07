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Жизнь

По грибы на Тита Грибника. Приметы, традиции и запреты на 7 сентября

7 сентября православные отмечают День Тита Листопадника. В это время православная церковь вспоминает апостола, путешественника и епископа, проповедовавшего на острове Крит. Также этот день знают как «Тит Грибник» и «Гриборост». Altapress.ru рассказывает, что нужно и нельзя делать на Тита Листопадника и на какие приметы обратить внимание.

Гриб, лес.
Гриб, лес.
СС0

Традиции Тита Листопадника

К 7 сентября начинали опадать листья и спеть грибы. Отсюда и названия праздника.

Освободившись от полевых работ. женщины и дети шли в лес и собирали полные лукошки грибов. А после шли готовить традиционные блюда — картофель и пироги с грибами, грибной суп.

Также в эту пору начинали молотить зерно впрок. Предки говорили: «Грибы грибами, а молотьба за плечами». На Руси это часто делали вручную.

Осень. Ясная погода.
Осень. Ясная погода.
Анна Зайкова.

Что нельзя делать 7 сентября

  • Если за окном дождь, то все магические обряды — под строгим запретом. Иначе можно навлечь несчастья.
  • Строительные работы этот день лучше отложить. А то возможно придется переделывать.
  • Нужно отложить сделки и переговоры, поскольку они могут оказаться невыгодными в дальнейшем.
  • Нельзя экспериментировать с внешностью.

Приметы Грибороста

  • Хороший урожай хлеба предвещает суровую зиму.
  • Дождь утром — к хорошей погода.
  • Урожай грибов — к долгой зиме.
  • Деревья потрескивают и пощелкивают — значит, погода установится сухая.
  • Частое и отрывистое карканье ворон кличат дождь.
  • Хорошая примета умыться в этот день водой, в которую окунули серебряное изделие. Тогда на протяжении целого года сохранится здоровье и бодрость.
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