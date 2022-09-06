Тихий день на Евтихия Тихого. Приметы и традиции на 6 сентября

День Евтихия Тихого отмечают 6 сентября. Считается, что в этот день погода будет тихая. Рассказываем о традициях, приметах и запретах на 6 сентября.

Традиции на Евтихия Тихого

На Руси считали, что ветер на Евтихия — к беде. Это суеверие связано с тем, что ветер может унести созревшее льняное семя. А его важно было собрать.

Потому ждали тихого спокойного дня.

Если на Евтихия шел дождь, это предвещало сухую осень и хороший урожай на следующий год.

Что нельзя делать 6 сентября

В этот день стоит воздержаться от готовки мучного: хлеба , блинов. А то можно спугнуть деньги.

блинов. А то можно спугнуть деньги. Нельзя сплетничать.

Не стоит ходить в лес , к водоемам и в целом отходить далеко от дома. Там можно встретить нечисть.

к водоемам и в целом отходить далеко от дома. Там можно встретить нечисть. Перед сном лучше не думать о плохом — могут прийти кошмары.

Приметы Дня Евтихия