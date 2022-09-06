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Жизнь

Тихий день на Евтихия Тихого. Приметы и традиции на 6 сентября

День Евтихия Тихого отмечают 6 сентября. Считается, что в этот день погода будет тихая. Рассказываем о традициях, приметах и запретах на 6 сентября.

Золотая осень на Алтае.
Золотая осень на Алтае.
www.instagram.com/yagodamalina666

Традиции на Евтихия Тихого

На Руси считали, что ветер на Евтихия — к беде. Это суеверие связано с тем, что ветер может унести созревшее льняное семя. А его важно было собрать.

Потому ждали тихого спокойного дня.

Если на Евтихия шел дождь, это предвещало сухую осень и хороший урожай на следующий год.

Что нельзя делать 6 сентября

  • В этот день стоит воздержаться от готовки мучного: хлеба, блинов. А то можно спугнуть деньги.
  • Нельзя сплетничать.
  • Не стоит ходить в лес, к водоемам и в целом отходить далеко от дома. Там можно встретить нечисть.
  • Перед сном лучше не думать о плохом — могут прийти кошмары.

Приметы Дня Евтихия

  • Ясное ночное небо предвещает хорошую погоду.
  • Если пошел дождь, то этой осенью будет сухо, а урожай будет большим.
  • Если становится теплее после полудня, а потом температура идет на спад — будет хорошая погода.
  • Солнце спряталось за темные тучи — быть холоду.
  • Если в лесу поспело много брусники, то следует начинать уборочные работы.
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