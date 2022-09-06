Тихий день на Евтихия Тихого. Приметы и традиции на 6 сентября

Традиции на Евтихия Тихого
На Руси считали, что ветер на Евтихия — к беде. Это суеверие связано с тем, что ветер может унести созревшее льняное семя. А его важно было собрать.
Потому ждали тихого спокойного дня.
Если на Евтихия шел дождь, это предвещало сухую осень и хороший урожай на следующий год.
Что нельзя делать 6 сентября
- В этот день стоит воздержаться от готовки мучного: хлеба, блинов. А то можно спугнуть деньги.
- Нельзя сплетничать.
- Не стоит ходить в лес, к водоемам и в целом отходить далеко от дома. Там можно встретить нечисть.
- Перед сном лучше не думать о плохом — могут прийти кошмары.
Приметы Дня Евтихия
- Ясное ночное небо предвещает хорошую погоду.
- Если пошел дождь, то этой осенью будет сухо, а урожай будет большим.
- Если становится теплее после полудня, а потом температура идет на спад — будет хорошая погода.
- Солнце спряталось за темные тучи — быть холоду.
- Если в лесу поспело много брусники, то следует начинать уборочные работы.